Quem vai ganhar a Copa América 2024? A Inteligência Artificial listou as equipes que chegariam à final

A IA gerou uma lista com as seleções com maiores probabilidades de levar o troféu para casa

Durante os meses de junho e julho, a Copa América será realizada nos Estados Unidos, onde 16 países do continente competirão pelo troféu que os coroará como a melhor seleção de futebol da América. Este evento é um dos mais importantes do ano, por isso teve uma audiência bastante numerosa.

No entanto, cada país quer ganhar a tão desejada taça, mas para isso terão que derrotar seus rivais em campo. No entanto, muitos fãs aproveitam para fazer suas apostas nos favoritos para ganhar o título.

Mas para sequer aspirar a estar entre os favoritos, a equipe deve ter um desempenho excepcional, pois esta competição é uma das mais exigentes devido aos grandes times que competem, entre eles alguns dos mais reconhecidos são: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia.

A seleção colombiana tem se destacado nos últimos jogos, mantendo-se invicta por 23 partidas, o que a coloca como uma das favoritas para os fãs. No entanto, considerando a agilidade de outras seleções, é realmente difícil prever qual equipe levará o troféu.

Mas se algo pode ajudar é a Inteligência Artificial, uma das invenções mais inovadoras dos últimos anos. É composta por robustos softwares de resposta rápida que são programados para responder a qualquer pergunta que o usuário faça e em tempo recorde.

Foi assim que a IA revelou as equipes que teriam mais chances de chegar à final. Estas seriam o Brasil, como a seleção com maiores probabilidades, seguida por Argentina e Uruguai.

É importante ressaltar que isso é baseado em probabilidades retiradas do desempenho nos jogos de cada equipe, nos destaques de cada uma e nas vezes que cada uma foi campeã em edições anteriores.

É importante salientar que a IA garante que no encontro entre Uruguai e Colômbia, ambas seleções terão que se enfrentar na fase de grupos, mas de acordo com a IA, este encontro daria a vitória à equipe celeste, deixando os colombianos fora das quartas de final.

Qual equipe chegará à final da Copa América de 2024

Nas semifinais, a Argentina enfrentará o Uruguai, ambos com uma rica história no torneio. A IA prevê uma vitória argentina devido ao seu controle do meio-campo e eficácia nas bolas paradas, superando a sólida defesa uruguaia com sua criatividade no ataque.

Na outra semifinal, o Brasil enfrentará o México. Apesar do bom desempenho recente do México, o Brasil é o favorito devido ao seu jogo ofensivo. A IA prevê uma vitória do Brasil com base na sua capacidade de dominar e explorar as fraquezas defensivas do México.