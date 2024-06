Nus como em um campo de concentração, assim eram mantidos idosos em um centro de bem-estar na Colômbia

As fotos de maus-tratos aos quais esses idosos foram submetidos têm sido comparadas nas redes como viver em um campo de concentração. Nus, de fraldas com ataduras e amarrados, esses idosos eram mantidos neste centro que supostamente era para seu bem-estar. Após as denúncias desses lamentáveis acontecimentos, o prefeito da cidade de Sabanalarga, na Colômbia, José Elías Chams, decidiu rescindir o contrato do Centro de Vida para idosos ao descobrir condições alarmantes que afetam os residentes. Durante uma inspeção surpresa, o prefeito encontrou mais de 150 idosos vivendo em estado de desnutrição e em condições deploráveis, descrevendo a situação como ‘dantesca’.

"É inaceitável que nossos idosos estejam vivendo nessas condições. Encontramos um estado lamentável de desnutrição e abandono que merece uma ação imediata", expressou o prefeito Chams. Diante dessa situação, o contrato com a administração do centro será encerrado imediatamente. Além disso, o prefeito indicou que serão tomadas medidas urgentes para garantir o bem-estar e a atenção adequada dos idosos afetados.

Este incidente gerou grande preocupação entre os habitantes da cidade e motivou apelos para uma revisão mais rigorosa das condições em que se encontram os centros de atenção para idosos na região. As autoridades locais comprometem-se a implementar novas medidas para garantir que situações como essa não se repitam e que todos os idosos recebam o cuidado e a dignidade que merecem.

A decisão do prefeito foi bem recebida pela comunidade, que espera ver mudanças significativas no cuidado de seus idosos. Prevê-se a implementação de controles mais rigorosos e avaliação contínua dos centros de vida para evitar que qualquer outro estabelecimento caia em um estado semelhante de abandono e negligência.

A administração municipal se concentrará em encontrar soluções de curto e longo prazo para melhorar as condições de vida dos idosos em Sabanalarga. Esta ação decisiva é um passo importante em direção à proteção de uma das populações mais vulneráveis do município.

