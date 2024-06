Na Colômbia, mulher realiza um sorteio curioso entre seus pretendentes para poder pagar uma multa de trânsito

Se se trata de pessoas com iniciativa, esta mulher provavelmente está à frente. Pois ela encontrou uma maneira bastante peculiar de pagar suas dívidas com o Estado, usando seus pretendentes. A mulher em questão tornou-se viral nas redes sociais depois de afirmar que estava sorteando uma saída entre seus pretendentes para ir comer ‘salchipapa’ (um típico prato colombiano com salsichas, fritas e molhos) com ela.

ANÚNCIO

Jesica Portillo é a identidade desta usuária nas redes sociais que chamou a atenção pela forma como está tentando pagar suas dívidas, causadas por várias multas de trânsito que possui. Através de um vídeo, a mulher explicou que está sorteando um convite para comer ‘salchipapa’ entre seus pretendentes.

Cada interessado pode escolher um número de 00 a 99 e quem ganhar poderá ter um jantar de salchipapa com a Jéssica. Ela mesma garantiu que o prêmio inclui ela buscar o vencedor, levá-lo ao restaurante e depois deixá-lo em casa novamente.

De acordo com o que foi publicado nas histórias do Instagram, o sorteio será realizado em 15 de julho e será baseado nos resultados do Chontico Millonario Noche, um jogo de azar regional da Colômbia.

De acordo com Jesica Portillo, ela teve que recorrer a este criativo sorteio para poder pagar várias multas de trânsito que somam cerca de 3 milhões de pesos colombianos (cerca de R$4000,00) e até que não as cubra, não poderá renovar sua licença de condução.

Também detalhou que um dos seus pretendentes já comprou cinco bilhetes para participar de um jantar com ela: “José, obrigado, mas a mensagem que é importante, ele está em Nova Jersey e mesmo assim comprou para me ajudar.”

O caso se tornou viral nas redes sociais, e o vídeo recebeu mais de três mil curtidas, juntamente com centenas de comentários. Embora alguns tenham apoiado sua participação, outros a criticaram e a acusaram de ser ‘oportunista’.