Mulher que jogou um gatinho para os cães matarem foi condenada por maus-tratos aos animais

Este ato inexplicável e cruel de maus-tratos aos animais ocorreu em 17 de abril de 2023, quando Ricardina del Carmen Ruz Cataldo chegou em seu veículo à interseção de los Avellanos con los Peumos, na comuna de Machalí, onde, depois de parar o carro que dirigia, abriu a porta e lançou Lunita, sua gatinha, para fora, para que alguns cães presentes no local a matassem.

ANÚNCIO

Segundo a descrição do veredicto do Tribunal de Julgamento Oral Penal de Rancagua, “o animalzinho correu para trás, sendo seguido por dois cachorros da região, que estavam exatamente na esquina quando a acusada parou; a gatinha foi alcançada a poucos metros pelos cachorros, enquanto a acusada observava a cena do veículo. A gatinha faleceu no local devido ao ataque dos cachorros”.

Toda essa sequência foi registrada por câmeras de segurança da área, o que possibilitou chegar a essa condenação por maus-tratos a animais com resultado de morte, sancionada no Código Penal, uma vez que foi comprovado que "essa ação materializou todos os elementos do tipo penal, bem como a intenção da acusada de obter o resultado produzido, com dolo direto, violando o bem jurídico protegido pela norma penal, que é a saúde e o bem-estar dos animais", estabeleceu a sentença.

Lunita

A Fundação Vínculo Humano Animal informou que a mulher havia adotado a Lunita apenas dois meses antes do incidente, acrescentando que a gatinha havia sido resgatada de um abandono anterior, sendo adotada por Ricardina del Carmen Ruz, que posteriormente a jogou para os cães.

Por esta razão, o tribunal a condenou a uma pena de 541 dias de prisão, com o benefício da liberdade condicional, além de ser permanentemente proibida de possuir animais e ter que pagar uma multa, como autora do crime consumado de maus-tratos a animais com resultado de morte.