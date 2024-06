Avós gêmeas brigam aos socos durante sua festa de aniversário

O TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para assistir às gravações que se popularizam em poucas horas. Entre todas as postagens feitas diariamente, nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que um par de irmãs começou a brigar. Embora seja algo que muitas crianças costumam fazer, o tema é que eram gêmeas de idade avançada.

Além do que foi relatado anteriormente, o conflito ocorreu quando as envolvidas estavam comemorando seus aniversários. No vídeo, com pouco mais de um minuto, é possível ver como as familiares passaram de uma brincadeira para as ‘brigas’. Apesar de se ouvirem risadas o tempo todo, a verdade é que houve alguns momentos de tensão.

Luta de avós que acumula milhões de visualizações

Abbie Salas, a jovem que divulgou o fato, recebeu um grande número de comentários, mas nas imagens é possível ver como, entre lágrimas de felicidade e cercadas pelo amor da família, as avós sopraram suas velas e cortaram o bolo. A festa continuou em um ambiente festivo cheio de amor. Salas ressaltou que não houve uma discussão real entre as gêmeas: "Feliz 84º aniversário para minha tia e sua gêmea hahaha quase estragamos a festa porque as aniversariantes saíram mal".

Até agora, o vídeo já tem mais de três milhões de visualizações no portal chinês, onde se podem ler comentários como "Por que estavam brigando?", "na primeira, os bolos deveriam ser iguais, né", "Que fofo ver duas avós irmãs brigando! Deus as abençoe", "Bem, o bolo da gêmea verde é maior que o da gêmea azul hahaha" ou "primeira vez que vejo duas avós gêmeas".