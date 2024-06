Amor sem idade: Pinguim de 30 anos e parceiro 26 anos mais jovem têm filhote

O amor realmente não conhece limites de idade. No Zoológico de Newquay, na Cornualha, Reino Unido, uma pinguim fêmea de 30 anos, chamada Windy, se apaixonou por Nacho, um macho 26 anos mais jovem. Esse relacionamento inesperado resultou no nascimento de um filhote, surpreendendo tanto os veterinários quanto os cuidadores do zoológico.

Tudo começou quando Nacho, um pinguim macho de 4 anos, começou a cortejar Windy, que já era uma viúva experiente. Ela, que pertence à espécie Humboldt, originária da América do Sul, ficou encantada com as investidas do garotão, e o romance floresceu, culminando em um novo membro da família. Este mês, Windy deu à luz a um filhote saudável, aumentando sua já numerosa prole, que inclui 23 pinguins.

Surpresa no zoológico

Dan Trevelyan, cuidador sênior do Zoológico de Newquay, acompanhou de perto a história de vida de Windy. Ele compartilhou que Windy havia formado um casal com outro pinguim, Jet, por muitos anos, e juntos, tiveram mais de 20 filhotes. Após a perda de Jet, ninguém esperava que Windy encontrasse outro parceiro. No entanto, Nacho mostrou persistência no ano passado, e o casal se tornou inseparável.

Windy, uma pinguim idosa, contrariou as expectativas ao encontrar um novo parceiro na idade avançada. Em cativeiro, os pinguins Humboldt geralmente vivem cerca de 30 anos, mas Windy continua a surpreender com sua vitalidade.

No início, a primeira ninhada de ovos do casal não teve sucesso. Contudo, nesta temporada de reprodução, a história foi diferente. “Eles tiveram uma ninhada de ovos na primavera passada, mas nenhum deles vingou. Estamos muito felizes que desta vez o casal tenha conseguido um filhote saudável”, disse Dan.

Os filhotes de pinguim são cobertos por uma penugem cinza espessa, que proporciona calor e proteção extra, além de ajudar na camuflagem. Com o passar dos meses, essas penas serão substituídas por uma plumagem elegante e à prova d’água.

Pinguins e monogamia

Os pinguins são conhecidos por sua fidelidade, sendo animais monogâmicos. Durante o ritual de acasalamento, o pinguim macho procura uma pedra especial e a entrega à fêmea como um presente de cortejo. Se a fêmea aceitar, o casal forma um vínculo duradouro.

Windy e Nacho são um exemplo inspirador dessa fidelidade, mostrando que o amor pode florescer em qualquer fase da vida. A história desse casal inusitado e seu novo filhote serve como um lembrete tocante da beleza e do mistério da natureza.

Fonte: Zoológico Newquay