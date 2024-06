2 mortos e 9 feridos em colisão frontal de trens

Conforme relatado no local pelo fiscal da estação, ambos trens estavam na mesma linha férrea, apesar de haver uma via dupla no local.

Além disso, ele assegurou que, de acordo com os primeiros antecedentes, nenhum dos dois maquinistas foi informado pela central de comunicações que outro trem estava vindo na mesma via e em direção de colisão.

O fiscal acrescentou que as pessoas que faleceram são os condutores do comboio de carga, que transportava 2200 toneladas de placas de cobre, e que não conseguiram escapar do impacto, sendo que um deles foi ejetado, enquanto o outro foi resgatado pelo corpo de bombeiros.

Em relação aos 9 feridos, eles estavam viajando no trem de passageiros que estava realizando testes de velocidade para sua calibração com 4 tripulantes de nacionalidade chinesa a bordo, que conseguiram correr até o fundo do trem ao perceberem que iriam colidir, resultando em ferimentos de várias considerações e sem perigo de morte.

O diretor da EFE, Eric Martin, afirmou que “as locomotivas têm caixas-pretas semelhantes às dos aviões, nas quais são registrados os movimentos, as velocidades do trem e esses dados estarão disponíveis para investigação e justiça”.

Além disso, ele afirmou que de fato um dos trens estava em testes, com “4 tripulantes de nacionalidade chinesa, porque estavam ajustando o trem. Isso é comum quando temos trens novos sendo colocados em circulação para ajustá-los corretamente. No entanto, o que estamos vendo exige uma investigação minuciosa sobre as condições em que o trem de carga estava sendo transportado, e, é claro, o trem que está em teste”.

Além disso, ele afirmou que a condição era que os dois trens "se moviam de sul para norte e, portanto, o que precisamos analisar é o que aconteceu minutos antes para saber suas velocidades, suas localizações, as comunicações entre o controle de tráfego e os maquinistas. Enfim, todas essas informações que ficam registradas, gravadas. Portanto, fazem parte dos elementos que estarão disponíveis para as respectivas investigações", afirmou o diretor da EFE.

Responsabilidades

A fiscalização da região acrescentam que ainda não é possível atribuir responsabilidades concretas em relação à origem da colisão, confirmando que a polícia local está tomando declaração dos trabalhadores que estavam de serviço no centro de comunicações da EFE.

O diretor da empresa ferroviária, por sua vez, indicou que "o mais importante, sem dúvida, é investigar, preocupar-se com as pessoas que foram afetadas por isso, tanto aquelas que já mencionamos, os familiares das pessoas falecidas, mas também os que ficaram feridos".

Por último, a partir da EFE, foi confirmado que "eles se colocarão à disposição do Ministério Público, que dará as instruções para proceder com a resolução da situação dos trens".

Bombeiros

O comandante dos Bombeiros de San Bernardo, Cristián Vera, afirmou que se tratou de um "acidente de alta energia" e que foi necessário coordenar com a EFE para cortar a eletricidade nas linhas férreas para poder operar.

Na empresa, por sua vez, garantiram que “irão informar através das redes sociais qual será o comportamento dos ferrovias”, que certamente terão sua frequência reduzida.