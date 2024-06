Mbappé será examinado para verificar a existência de uma fratura no nariz

Kylian Mbappé será submetido hoje a exames em seu nariz fraturado e a França aguarda ansiosamente para saber se seu astro poderá continuar na Eurocopa.

O campeão mundial sofreu uma fratura no nariz durante a vitória por 1-0 contra a Áustria na segunda-feira e terá que usar uma máscara protetora para continuar no torneio.

“Serão realizados mais exames amanhã para ver como está evoluindo. Ele recebeu um golpe muito forte”, disse na terça-feira o técnico da seleção francesa Didier Deschamps. “A equipe médica fez tudo o que era necessário para reduzir a inflamação o máximo possível, após os exames. Esta manhã ele estava um pouco melhor, então veremos. É preciso acompanhá-lo de perto todos os dias”.

A França enfrentará a Holanda em seu segundo jogo da Euro 2024 na sexta-feira.

Na manhã de terça-feira, a federação francesa informou que recebeu notícias "positivas" sobre a continuidade de Mbappé no torneio, pois o astro não precisará passar por uma cirurgia imediata. No entanto, não confirmou se ele poderá jogar mais tarde.

"A notícia é promissora, pois não se antecipa uma cirurgia no futuro imediato. Quanto à sua participação no resto do torneio, é muito cedo para estabelecer um prazo", disse Philippe Diallo, o presidente da federação.

A federação indicou que Mbappé recebeu tratamento do médico da seleção, Franck Le Gall, e depois foi levado a um hospital em Duesseldorf após a vitória da França por 1-0 sobre a Áustria.

Ele acrescentou que a máscara permitirá a Mbappé "considerar continuar no torneio após um período de tratamento".

“Tentamos mitigar o impacto da sua fratura, para que ele possa continuar no torneio”, disse Diallo. “Esperamos até o final do dia para ver como evolui. Mas diria que as informações foram bastante positivas”.

Mbappé ficou caído no gramado depois que sua cabeça bateu no ombro do zagueiro austríaco Kevin Danso ao disputar uma bola aérea no jogo do Grupo D. O nariz do atacante ficou bem inchado e sangrou abundantemente, tingindo de vermelho grande parte de sua camiseta branca. O goleiro austríaco Patrick Pentz pediu assistência médica.

Se continuar na Euro, o atacante terá que usar o mesmo tipo de máscara protetora usada por Son Heung-min e Josko Gvardiol na Copa do Mundo de 2022.

Mas a rapidez do seu retorno dependerá da gravidade do desconforto que possa sentir.

Uma fratura no nariz pode levar semanas para se curar. Especialistas médicos recomendam não participar de atividades esportivas por pelo menos seis semanas se houver risco de um golpe no rosto.

Mbappé, que se reintegrou à concentração dos ‘Les Bleus’, levou a lesão com bom humor.

"Ideias de máscaras?", postou Mbappé na rede social X.

Mbappé é amplamente apontado como o herdeiro de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no trono de melhor jogador do mundo e consagrou-se campeão do mundo no torneio da Rússia 2018, com apenas 19 anos.

Quatro anos depois, no Catar, ele se tornou o segundo jogador mais jovem da história a marcar um 'hat-trick' na final de uma Copa do Mundo, na qual a França sucumbiu nos pênaltis para a Argentina de Messi.

Depois de vários anos de corte, o Real Madrid - o novo campeão da Europa - anunciou no início deste mês que Mbappé se juntará ao seu elenco, que já conta com estrelas como Vinicius Junior e Jude Bellingham.

A prioridade da França será que ele possa jogar o mais rápido possível em sua busca pela terceira taça na Euro. E o Real Madrid quer que ele esteja bem fisicamente para o início da temporada. Mbappé confirmou esta semana que o clube espanhol não quer que ele participe do torneio de futebol masculino das Olimpíadas de Paris, cuja final será em 9 de agosto.