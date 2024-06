Jovem descobriu que seu namorado estava sendo infiel antes de se casar: sua decisão viralizou

Uma jovem mexicana estava em um relacionamento de dez anos com seu namorado, que se tornaria seu marido em agosto deste ano. No entanto, ela descobriu que ele estava sendo infiel, então claramente o casamento não iria acontecer.

ANÚNCIO

Mas longe do que todos pensavam, a moça, embora não vá se casar, ainda assim fará a festa para não perder todo o dinheiro que tinha investido no evento.

A festa estava marcada para o dia 3 de agosto, data em que a festa será realizada de qualquer forma, mas agora de uma forma diferente. De acordo com a revista Semana, a mulher convidou para celebrar o “não casamento”, onde haverá muitas pessoas, incluindo alguns convidados da celebração anterior que havia sido cancelada.

Foi assim que a ex-namorada teve a ideia de vender ingressos, a fim de recuperar parte do investimento, uma vez que o salão, a música e a comida já estavam pagos.

Cada ingresso tem um valor aproximado de US$40 e isso inclui o menu de quatro pratos que ela tinha planejado para o seu casamento, open bar de bebidas e a participação de uma banda que animaria o ambiente do “não casamento”.

“Infinitamente agradecida por cada um de vocês. Muito obrigada pelo seu apoio. Vamos nos divertir muito”, escreveu Rossy Puente em sua conta do Facebook.

"Quero agradecer o apoio que me deram, aqueles que conseguiram um lugar no evento e aqueles que me enviaram uma mensagem de apoio. Eu sei quem sou, sei o meu valor e sei o que mereço. Espero que vocês também se valorizem sempre", escreveu a mexicana.

De acordo com a mesma fonte, a jovem havia perdido o emprego dias antes e afirmou que já morava com o namorado, então teve que recomeçar do zero.