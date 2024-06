Jovem desaparece após ser arrastada pelas ondas

Muitas pessoas escolhem as praias como o destino perfeito para férias e ter dias de paz. Apesar de ser um lugar que transmite tranquilidade, a verdade é que existem fenômenos meteorológicos que tornam esses locais perigosos.

Como prova do mencionado anteriormente, nas últimas horas começou a se popularizar, através de algumas redes sociais, o momento em que uma jovem foi arrastada pelas ondas enquanto caminhava com seu namorado. No vídeo de pouco mais de um minuto, é possível ver a mulher entrando no mar e, apesar de seu parceiro tentar impedi-la por causa das ondas fortes, ela continuou até desaparecer entre a água.

O acompanhante da vítima correu pela costa, mas pouco pôde fazer para resgatar a mulher, que foi identificada como uma jovem de 20 anos que ainda está desaparecida.

Uma onda a arrastou para o Mar Negro e desapareceu. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia realizou uma intensa busca, mas ainda não conseguiram encontrá-la. A sequência do incidente foi registrada por um celular e divulgada nas redes sociais”, detalhou o meio La Nación.

Continuam procurando o corpo da turista

O portal mencionado anteriormente afirmou que o parceiro da jovem ligou para os serviços de emergência locais para solicitar ajuda e resgatar a mulher: “A jovem desapareceu em 16 de junho e nos últimos três dias os serviços de resgate a procuraram, mas não conseguiram encontrar vestígios dela”.

"A busca não encontrou nenhum resultado neste momento. O trabalho continua", afirmou a Brigada Regional de Busca e Resgate do Sul do Ministério de Situações de Emergência em um comunicado.

Os socorristas usaram um barco para procurar o corpo da mulher no mar. As autoridades russas avisaram os turistas sobre os perigos de entrar no mar em condições climáticas adversas, como neste caso, já que o volume de ondas tende a aumentar devido ao vento, o que gera correntes fortes.