“E te interessa?”: a insólita resposta de um homem acusado de esfaquear outro em ataque de ciúmes

Num restaurante na Colômbia, um homem identificado como Omar Suárez Fontalvo, usando uma camiseta com a palavra ‘amor’ em inglês, esfaqueou Heiner Enrique Sánchez, supostamente motivado por ciúmes. A agressão ocorreu no último domingo e deixou a vítima gravemente ferida, sendo levada com urgência para o hospital.

Suárez Fontalvo, conhecido por seu histórico violento, entrou no restaurante e deu quatro facadas em Sánchez, que aparentemente é funcionário do estabelecimento. A vítima tem filhos com a parceira do agressor, o que teria desencadeado o ataque. Segundo informações, a mulher havia compartilhado com Sánchez a situação ruim que estava vivendo com Suárez Fontalvo e expressado seu desejo de voltar com ele.

Em vídeo: a resposta do homem acusado de esfaquear outro em ataque de ciúmes em restaurante na Colômbia

Após cometer o ataque, o agressor tentou fugir, mas a rápida ação da Polícia Metropolitana de Santa Marta, município colombiano onde ocorreu a agressão, permitiu sua captura perto do local do incidente. Suárez Fontalvo foi levado para a URI do Ministério Público.

Este não é o primeiro ato violento de Suárez Fontalvo. Em julho de 2015, ele foi preso em outra cidade da Colômbia pelo assassinato de Luis Guillermo Hernández Charris em um bar, também motivado por ciúmes.

A resposta irônica do agressor diante da situação foi: "Interessa a você? Isso só interessa a ele e a mim. Além disso, acrescentou: "Às vezes a justiça é para os mais preguiçosos, como existe neste país. Só posso responder se você for juiz ou promotor".

A polícia e as autoridades judiciais continuam a investigar o caso para esclarecer todos os detalhes e garantir que a justiça seja feita. Da mesma forma, nas redes sociais, pedem que as instâncias dedicadas à proteção da mulher ofereçam apoio ao parceiro do suposto agressor para evitar uma tragédia de maiores proporções após estes eventos.