Cirurgião plástico da Flórida teria matado sua esposa enquanto a operava

Um cirurgião plástico foi acusado de estar envolvido na morte de sua esposa enquanto a operava. O incidente ocorreu no Panhandle da Flórida e a mulher faleceu após sofrer uma parada cardíaca dias depois de Benjamin Brown realizar procedimentos nela.

ANÚNCIO

Brown é preso por homicídio culposo por negligência

Benjamin Brown foi preso nesta segunda-feira sob a acusação de homicídio culposo por negligência, um crime grave de segundo grau. No entanto, ele foi libertado após pagar uma fiança de US$ 50 mil na prisão do condado de Santa Rosa, no norte do estado.

A sua esposa faleceu devido a uma parada cardíaca

O processo judicial de Brown ainda não estava disponível online e não se sabia se ele tinha um advogado.

A esposa dele, Hillary Brown, sofreu um ataque cardíaco em novembro enquanto seu marido realizava procedimentos em sua clínica em Pensacola, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Rosa. Ela foi levada para um hospital e faleceu uma semana depois, disse o escritório do xerife.

O Departamento de Saúde da Flórida já havia feito a denúncia

Desde o mês passado, o Departamento de Saúde da Flórida apresentou uma reclamação perante a Junta de Medicina do estado, pois queriam sancionar, revogar ou suspender a licença do cirurgião. Na denúncia, o caso de Hillary e outros casos foram mencionados.

“Sem a supervisão do marido ou de qualquer outro profissional de saúde, Hillary Brown preparou sua própria anestesia local e encheu bolsas intravenosas para os procedimentos que incluíam lipoaspiração no braço, injeções nos lábios e ajuste da orelha, de acordo com a denúncia do Departamento de Saúde”, explica a NBC Miami em seu site.

De acordo com a denúncia, a mulher tomou várias pílulas antes da sedação: “O padrão mínimo de atendimento profissional vigente exige que os médicos não permitam que um paciente prepare medicamentos para usar em sua própria consulta”, dizia a denúncia.