Senador argentino se torna viral após a divulgação de um vídeo em que aparece bêbado e urinando

O vídeo, que tem milhares de visualizações nas redes sociais, mostra o empresário e senador argentino, Ezequiel Atauche, aparentemente bêbado, enquanto é repreendido por sua esposa, que foi quem gravou o momento.

Nas imagens, que duram 31 segundos, também é possível ver o líder do bloco La Libertad Avanza com as calças urinadas.

"Parece normal para você, vamos lá, fale", aponta a esposa no meio dos balbucios do senador libertário, e continua: "Você está normal? Você não está bêbado? Olhe como está com as calças, olha como está. Você acha que não está bêbado?", pergunta a mulher repetidamente.

Depois de ser repreendido, o senador Atauche responde: "Não entendo o que você quer". Neste momento, a mulher o repreende novamente: "Você não está bêbado?", ao que ele responde: "Para mim, não". A esposa retruca: "Você está bem para você?", ao que o representante libertário responde: "Perfeito".

Vídeo antigo

Uma vez que o vídeo do líder do bloco La Libertad Avanza, a coalizão política do governo de Javier Milei, se tornou viral, começaram a circular uma série de especulações sobre quando teria sido gravado, descartando a possibilidade de ter sido resultado de uma noite de celebração do senador pela Lei de Bases.

Segundo o site parlamentario.com, , após entrar em contato com Ezequiel Atauche, ele assegurou que “o vídeo é de 4 anos atrás. Foi postado agora por detrás de uma extorsão por uma pessoa que foi presa por suposto abuso sexual à minha filha”, acrescentando que “essa pessoa é o parceiro da minha ex-esposa”.

Algumas semanas atrás, o senador Atauche se envolveu em outra polêmica depois que questionaram sua contratação de seu irmão Pedro, com categoria A1 no senado, o que lhe renderá um salário de mais de um milhão de pesos argentinos, para desempenhar funções no escritório de Ezequiel, conforme consta no expediente do Senado da Argentina.