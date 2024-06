Novo vídeo de Joe Biden desorientado acende o debate entre líderes e famosos

O novo episódio do presidente Joe Biden, imóvel e desorientado em um evento público, reacendeu o debate entre líderes e famosos, alguns questionando sua capacidade de continuar governando e outros o apoiando.

O presidente e candidato democrata à reeleição ficou paralisado no palco neste domingo como parte de um evento de arrecadação de fundos para sua campanha, no qual foi acompanhado pelo ex-presidente Barack Obama e várias estrelas. Quando ficou paralisado, só reagiu no momento em que Obama segurou sua mão, em seguida o ex-presidente o guiou para fora do palco, colocando a mão em suas costas.

Não é a primeira vez que isso acontece com Joe Biden, ele já foi visto com a mesma condição outras vezes, o que torna a situação repetitiva e está acendendo alarmes em vários setores que alertam sobre seu estado de saúde, enquanto outros o apoiam, alimentando assim o debate.

Uma mensagem em X do jornalista e apresentador de televisão Piers Morgan desencadeou uma troca de escritos entre o empresário Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks da NBA, e o executivo Bill Ackman, diretor do fundo de cobertura Pershing Square Capital Management LP.

"Publiquei no X o que suspeito que todos que viram estavam pensando: 'Que vergonha. Os democratas não podem permitir que isso continue, certo?'. Em poucas horas, o incrível número de 7,5 milhões de pessoas tinham visto minha publicação e muitas milhares delas tinham gostado, compartilhado ou comentado. Como eu pensava, a grande maioria compartilhou minha opinião honesta de que o presidente Biden não é mais adequado para o cargo mais alto dos Estados Unidos", expôs Morgan em sua coluna, publicada no New York Post.

Morgan sempre foi conhecido por ser ultraconservador e por anos foi um ativista do ex-presidente Donald Trump, embora supostamente atualmente estejam brigados, depois de terem discutido durante uma entrevista em 2022. Naquela época, o republicano saiu do set durante a conversa.

Joe Biden, detratores e pessoas do seu lado

Na sua coluna, Morgan destacou "Quando o último democrata a ocupar a Casa Branca tem que literalmente segurar o atual porque percebe que teve outro 'momento de alto nível' e parece estar paralisado como uma estátua no palco, isso deve ser um alerta para todos no partido prestarem atenção urgentemente antes que seja tarde demais, não é mesmo?"

Entretanto, na sua conta X, Morgan está envolvido no debate liderado por Ackman, apoiando o seu ponto de vista sobre o presidente Joe Biden, e por Cuban apoiando o mandatário e candidato à reeleição.

“Biden é um idoso de 81 anos que não consegue sair do palco, nem se manter presente e concentrado em uma conferência do G7. Será ele quem deveria ser o líder do mundo livre nos próximos cinco anos? Um presidente não deveria ter que ser retirado do palco pela mão ou cercado por um braço. Esta não é a imagem de força e liderança de que precisamos como país. O Partido Democrata está se destruindo ao avançar com Biden para um segundo mandato... Um segundo mandato de Biden é uma séria ameaça para a segurança e a prosperidade globais”, escreveu Ackman em sua conta @BillAckman de X em resposta a Morgan.

Cuban replicou: “Vocês dois, @piersmorgan, @BillAckman, estão tão consumidos em agradar seus seguidores do Twitter que perderam toda objetividade. Ambos os candidatos são velhos, muito velhos, ambos terão momentos de velhice, lembrarão mal, esquecerão coisas e terão fraquezas físicas. Vou te contar um segredo nem tão secreto: um é excelente com fragmentos de som, mas também pensa em fragmentos de som. O outro é terrível com frases curtas, mas pensa em frases completas. Os eleitores decidirão qual preferimos”. Diante dessas palavras, o jornalista respondeu: “Acho que Bill e eu estamos mais consumidos pela realidade do que você parece”.

Através de sua conta @mcuban, Cuban disse a Morgan: "Hahaha. Você tem 59 anos, eu tenho 65. Adivinha o quê. Nossa audiência de ambos vai diminuir. Haverá coisas que não ouviremos bem. Não veja também. Palavras que não saem tão facilmente. Coisas que doem quando nos movemos e nos freiam. Coisas que esquecemos e das quais precisamos tomar nota. Agora imagine ter 78 e 81 anos, mas como muitos afirmam, as limitações físicas e sensoriais não refletem a capacidade intelectual".

“Vamos, Mark, em seu estado atual, você não confiaria em Joe Biden para te preparar um banho, então por que você pretende confiar nele para governar o país?”, respondeu o apresentador em sua conta @piersmorgan de X.

Outros usuários do X entraram no debate e foi assim que @MDBitcoin perguntou a Cuban: "Você realmente acredita e honestamente que o presidente Biden possui essas qualidades a partir de agora?", ao que o empresário respondeu: "Sim, eu falei com ele".

Outro perguntou: “Mark, por que você odeia tanto o Trump? O que esse cara tem que você não suporta?”, ao que ele disse: “Eu não o odeio, simplesmente não quero que ele seja presidente”.