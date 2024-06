Novo presidente? Nicolás Maduro entrega a Venezuela a Cristo

Nicolás Maduro é um dos presidentes mais polêmicos em todo o mundo. O presidente venezuelano usa constantemente suas redes sociais para emitir comunicados para toda a nação. Nas últimas horas, milhares de internautas ficaram surpresos com suas publicações relacionadas a Cristo: “Os dias 15 de junho, a partir deste ano, serão o ‘Dia do Arrependimento e da Esperança em Cristo’. Contem sempre comigo, povo cristão, não os decepcionarei. Bênçãos para nossa Pátria e a Humanidade”.

Além da mensagem citada anteriormente, Maduro acabou de postar um vídeo no qual afirma que a Venezuela pertence a Cristo. Sim, no clipe de pouco mais de um minuto, vemos uma pessoa conversando com o presidente: “Deus passou o manto do presidente Chávez para você porque você tem um coração para servir a este povo. E você sabe o que a bíblia diz? Os mantos só são passados para homens que são servos que servem e que têm um coração para o povo”.

Maduro deixa a presidência?

Na mesma publicação, pode-se ouvir o presidente afirmar: "Eu, a partir do palácio presidencial de Miraflores em Caracas, como presidente da República Bolivariana da Venezuela, entrego voluntariamente minha nação a Cristo para que ele seja o dono absoluto desta pátria abençoada, amém, que assim seja. Venezuela vai surpreender o mundo com sua força espiritual."

"Iremos transformando nosso país, como diz a profecia, no centro espiritual deste novo mundo que está nascendo, amém, que assim seja, muito obrigado", concluiu. Até o momento, o vídeo tem mais de 100 mil visualizações na rede social X, pertencente a Elon Musk, onde podem ser lidos comentários como "Este está cada vez mais louco", "Agora os socialistas estão tentando se infiltrar nas igrejas", "Você não será ditador para sempre", "Cristo não endossa assassinos doentes de poder e ódio" ou "Com esse coração tão podre, você não pode invocar a Deus".