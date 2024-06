Inusitado! Estado Islâmico tentou atacar o Real Madrid e seus torcedores

O Real Madrid está em foco público, não pelo seu recente título da Liga dos Campeões, mas sim porque nas últimas horas foi revelado que o Estado Islâmico planejou um ataque contra jogadores do clube e seus torcedores.

De acordo com o meio espanhol El Confidencial, a Guardia Civil daquele país, junto com o FBI e a Europol, desmantelaram a Fundação I’Iam, uma das principais redes de propaganda do Estado Islâmico que, através de estações de rádio, produtoras de vídeo e perfis de redes sociais, difundiam mensagens extremistas em diferentes idiomas.

Na referida investigação, a fonte citada revela que a rede desmantelada instigou seus seguidores a atacar o ônibus dos jogadores do time merengue junto com seus seguidores.

"Meu querido irmão. Espere em um local próximo ao ponto de chegada dos jogadores. Aponte para eles junto com seus seguidores", lê-se em um cartaz divulgado pela rede terrorista, no qual se observa um encapuzado atirando em um ônibus.

Membros da rede foram capturados na Espanha.

Nesse sentido, El Confidencial revelou que a Fundação I'Iam foi desmantelada na semana passada graças à detenção de nove de seus membros, que foram capturados em diferentes regiões da Espanha, como Cádiz, Tenerife, Girona e Almería.

Dessa forma, o grande trabalho das autoridades competentes evita o risco de uma tragédia ou ataque em um evento esportivo em massa, como a Eurocopa e os Jogos Olímpicos.