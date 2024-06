Impressionante: homem ficou pendurado pelo pescoço em um ônibus do Sitp e o motorista continuou dirigindo

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostrou o momento exato em que um homem ficou pendurado nas portas de um ônibus do Sitp em Bogotá na Colômbia, enquanto o motorista decidiu arrancar.

De acordo com usuários nas redes sociais, o homem teria tentado entrar pela parte de trás do ônibus articulado para não pagar, então o motorista decidiu não parar.

Pessoas que estavam dentro do ônibus reclamaram com o motorista porque ele partiu sem deixar o homem descer, deixando-o imóvel no meio das portas do ônibus, pressionando seu corpo e pescoço.

"Alguém abra a porta de trás, senão esse rapaz vai cair de verdade", "deveriam abrir, senão esse rapaz pode morrer, sério, ele está segurando-o pelo pescoço", diziam alguns passageiros, enquanto o motorista continuava dirigindo.

Depois de alguns minutos, o motorista abriu as portas do ônibus e o homem pôde descer.

Nas redes sociais, os usuários fizeram todo tipo de comentários, tanto apoiando quanto rejeitando o fato. "Bem, o motorista não poderia parar em qualquer lugar, ele tinha que encostar porque se ele deixa no meio da rua e algo acontece, ele terá que pagar como novo", "Parabéns ao motorista, o passageiro deve pagar a passagem, depois roubam dentro do SITP e colocam a culpa no motorista", "karma, por não pagar a passagem, em Bogotá há muitas pessoas que gostam de tudo de graça, acham que os carros têm despesas e você tem que pagar ao motorista, se isso não lhe servir de experiência para ser mais honesto", foram alguns dos comentários.

Transmilenio rejeitou a situação

A empresa de transporte público de Bogotá rejeitou esse tipo de comportamento através de um comunicado.

“Diante do vídeo que mostra um homem pendurado na porta de um ônibus do Sistema TRANSMILENIO S.A, a empresa rejeita qualquer tipo de comportamento contrário às normas estabelecidas no Código Nacional de Polícia e Convivência Cidadã e ainda mais quando coloca em risco a vida daqueles que cometem tais atos e a de centenas de pessoas que se deslocam diariamente no Sistema. Da mesma forma, faz um apelo para resgatar o senso comum e a cultura cidadã a fim de melhorar as condições de convivência na cidade. O órgão gestor está tomando as medidas necessárias para determinar a data, a rota e a hora em que ocorreu este incidente”, afirmou a empresa.