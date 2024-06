Comunidade se une para realizar sonho de aniversário de menino com câncer

Foto: The Mirror

Aos cinco anos, Teddy Lichten, que luta contra um câncer desde 2022, teve seu sonho realizado graças à união e empatia de seus vizinhos. A criança, diagnosticada com neuroblastoma metastático, passou a maior parte de sua vida entre idas e vindas ao hospital e nunca tinha tido uma festa de aniversário. Este ano, no entanto, a comunidade de Hassocks, em West Sussex, no Reino Unido, se mobilizou para mudar isso, proporcionando ao menino uma celebração inesquecível.

Teddy é querido por todos os seus vizinhos, que acompanham de perto sua luta contra a doença. Sensibilizados pela situação, eles decidiram se unir para organizar uma festa de aniversário completa, com direito a amiguinhos, chapeuzinhos, enfeites e muita alegria. A mãe do garotinho, Katherine, se emocionou ao ver seu filho comemorando pela primeira vez. “Foi muito emocionante vê-lo celebrando sua primeira festa de aniversário”, contou ela.

Desde o diagnóstico de neuroblastoma, um tumor infantil que cresce em áreas do sistema nervoso ou nas glândulas adrenais, a vida de Teddy e de sua família mudou drasticamente. Os pais, Katherine e Alastair, enfrentaram grandes dificuldades para descobrir o que estava acontecendo com seu filho. Os médicos inicialmente atribuíram os sintomas a infecções comuns, mas a persistência de Katherine fez com que continuassem buscando respostas até chegarem ao diagnóstico correto.

A Jornada de tratamento e a campanha de arrecadação

Após uma série de exames, incluindo uma ressonância magnética, foi confirmada a presença do neuroblastoma em estágio quatro, com apenas 40% de chances de sobrevivência. Para combater o câncer, Teddy passou por quimioterapia agressiva, três transplantes de células-tronco, radioterapia e seis meses de imunoterapia. A luta é contínua, e ele ainda precisa de tratamentos regulares pelos próximos dois anos, viajando aos Estados Unidos a cada três meses para buscar a medicação necessária.

Para arcar com os altos custos do tratamento, a família iniciou uma campanha de arrecadação de fundos, precisando de £250.000 (mais de R$ 1,7 milhão). A resposta da comunidade foi impressionante, com muitos vizinhos contribuindo e se envolvendo para ajudar Teddy. A solidariedade e o apoio contínuo têm sido fundamentais para manter a esperança da família viva.

Fonte: The Mirror