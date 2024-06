Morre diretor de resort em após morte de turista eletrocutado

México- Fernando Xavier Anaya Millán, diretor geral do Sonoran Star Resort em Puerto Peñasco, faleceu de um ataque cardíaco em 12 de junho, um dia após um turista morrer eletrocutado em uma banheira de hidromassagem no resort.

ANÚNCIO

O trágico incidente com o turista ocorreu em 11 de junho na área da piscina do Sonoran Star Resort. De acordo com a Procuradoria-Geral de Justiça de Sonora, está sendo investigada a causa da morte de Jorge "N", de 43 anos, e os ferimentos graves sofridos por sua parceira, Lizeth "N", uma mulher de nacionalidade mexicano-americana.

Ambos foram vítimas de um choque elétrico enquanto estavam na banheira de hidromassagem. O Ministério Público estadual indicou que a Agência Ministerial de Investigação Criminal (AMIC) compareceu ao local por volta das 20h30 para iniciar as investigações pertinentes.

Um vídeo divulgado em redes sociais mostra o momento do acidente, o que levou os Serviços Periciais a realizar análises de campo para determinar a origem da falha elétrica. De acordo com uma enfermeira do hotel, os primeiros socorros foram prestados ao casal, mas apenas ela reagiu e conseguiu respirar por conta própria.

O falecimento de Fernando Xavier Anaya Millán, que era formado em Engenharia de Sistemas Eletrônicos pelo Instituto Tecnológico de Monterrey e possuía um mestrado no IPADE, chocou tanto o setor empresarial quanto a população de Puerto Peñasco. Ele era uma figura proeminente na comunidade, conhecido por sua contribuição para o desenvolvimento turístico da região e seu trabalho altruísta.

O Sonoran Star Resort, onde os eventos ocorreram, é um dos resorts mais exclusivos de Puerto Peñasco, fundado por Anaya Millán em 2003. A notícia do acidente e do subsequente falecimento do diretor geral gerou um forte impacto na comunidade local e nos visitantes do resort.