Brasileira fica surpresa com táxi sem motorista na China e reação viraliza

A turista brasileira Marina Guaragna passou por uma situação inusitada na China: ela andou em um táxi sem motorista e ficou tão impressionada que o vídeo que fez durante a experiência se tornou viral nas redes sociais, arrancando risadas de internautas ao redor do mundo.

ANÚNCIO

Marina, que estava acompanhada do marido, registrou cada momento da experiência. “Estou chocada, não acredito, olha ali: ‘não tem motorista’”, exclamou a brasileira no vídeo. O casal é conhecido por compartilhar suas aventuras pelo mundo, sempre destacando as experiências mais surpreendentes e diferentes que encontram pelo caminho.

No vídeo, Marina mostra como o carro recebe comandos por meio de um computador e o passageiro define o destino por meio de uma tela. O veículo segue as instruções com precisão, realizando manobras e paradas conforme necessário. Esses carros são equipados com uma combinação de inteligência artificial, câmeras, radares e sensores, permitindo que mapeiem o ambiente ao redor, tomem decisões de navegação e operem sem a necessidade de um motorista humano.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, a reação ao vídeo foi instantânea e variada. Muitos internautas acharam a experiência hilária e alguns fizeram piadas sobre a ausência de um motorista para desabafar sobre problemas pessoais. “Para quem vamos contar nossos problemas?”, perguntou um usuário. Outro brincou: “Não tá fácil, até o homem invisível é Uber.”

Alguns internautas se sentiram inspirados pelos vídeos de Marina a visitar a China. “Moça, seus vídeos estão me fazendo querer ir para a China”, comentou uma seguidora. Outros se divertiram com a ideia de não dar gorjeta para um motorista robô. “Novamente não deu gorjeta para os robôs… eles vão lembrar disso no futuro”, escreveu um usuário em tom de brincadeira.

Outras inovações tecnológicas na China

Além do táxi autônomo, Marina teve outras experiências tecnológicas impressionantes durante sua estadia na China. Ela pediu uma refeição pelo iFood e, para sua surpresa, foi um robô que fez a entrega. “Meu Deus, ele está interfonando”, disse ela, surpreendida com a educação do robô.

Outra tecnologia que chamou a atenção de Marina foi a possibilidade de realizar pagamentos usando apenas a palma da mão. Ela mostrou como é fácil e rápido comprar qualquer coisa sem precisar de cartões ou dinheiro, apenas com um simples toque.