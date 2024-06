Roubo insólito de mulher que simulou gravidez e acabou ‘dando à luz’ quilos de comida se torna viral

Um momento curioso recentemente viralizou nas redes sociais. Trata-se de um vídeo que mostra uma mulher em uma tentativa fracassada de roubo em um supermercado simulando estar grávida. O plano foi descoberto por um segurança, e o momento foi capturado em um vídeo do TikTok, que já acumulou mais de três milhões de visualizações.

O vídeo, postado na conta do TikTok @jackendyfevrier, mostra como o segurança se aproxima da mulher enquanto ela está na fila do caixa, aparentemente pronta para pagar alguns produtos. O segurança, com uma notável gentileza, pede à mulher que o acompanhe até um carrinho de supermercado vazio e solicita que ela tire os produtos escondidos sob suas roupas.

Sem mostrar resistência alguma, a mulher, que aparentava estar em um estágio avançado de gravidez, começa a retirar de seu abdômen e área pélvica uma quantidade surpreendente de produtos, incluindo cortes de carne e outros itens congelados. A cena, que rapidamente chamou a atenção dos usuários das redes sociais, mostra a calma e a cortesia tanto do guarda quanto da mulher durante o procedimento.

“Deu à luz a uma cesta básica”

As reações nas redes sociais não demoraram a aparecer. Centenas de usuários comentaram o vídeo, destacando vários aspectos do incidente. Um usuário elogiou a conduta do guarda: "Amei o seu procedimento, educado e ela respeitosa, assim é como devemos nos tratar entre guarda e clientes". Este comentário reflete a surpresa e, em certa medida, a admiração pela maneira como a situação foi tratada.

Outros usuários não puderam evitar fazer comentários mais criativos sobre o método de roubo insólito. “Nem o Doraemon se atreveu a tanto”, comentou um usuário, referindo-se ao personagem de desenho animado que tem um bolso mágico. Enquanto isso, outros deixaram seus comentários engraçados na publicação: “E como se chama o bebê?”, “deu à luz a uma cesta básica” e “A grande cesariana Unimarc” (nome do suérmercado) foram outras reações engenhosas.

Verifique o momento: