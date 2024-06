Não era uma noz! O médico estava comendo um sorvete e encontrou um polegar

Um acontecimento desagradável ocorreu na Índia. O médico, Orlem Brandon Serrao, residente em Mumbai, estava a desfrutar de um sorvete quando sentiu algo estranho na boca, que se revelou ser um dedo humano.

De acordo com o site ‘Indian Startup News’, pediu sorvete online, mas teve uma surpresa ao querer se deliciar com ele. O homem ficou traumatizado quando sentiu algo em sua boca que pensou ser uma noz, mas era um dedo.

O homem compartilhou essa experiência nas redes sociais e afirmou que não engoliu o dedo humano.

“Tinha pedido três sorvetes através de um aplicativo. Um deles era um sorvete de caramelo. Depois de comer metade, senti um pedaço sólido na boca. Pensei que poderia ser uma noz ou um pedaço de chocolate (...) Como médico, reconheço a aparência das partes do corpo. Quando examinei cuidadosamente, notei as unhas e as impressões digitais. Parecia ser um polegar. Estou traumatizado”, acrescentou o Dr. Serrao.

Homem encontra dedo enquanto tomava sorvete

Imediatamente colocou o dedo em um saco de gelo para mostrá-lo à polícia e apresentar uma queixa à polícia. A parte do corpo encontrada no gelo foi enviada ao departamento forense.

“Recebemos uma denúncia afirmando que foi encontrado um pedaço de carne no sorvete pedido online. Tomamos o pedaço de carne para investigar. Um caso foi registrado contra a empresa de sorvetes nos termos dos artigos 272, 273 e 336 do Código Penal da Índia. Estamos investigando o caso”, disse Ravi Adane, inspetor sênior de polícia da delegacia de Malad, de acordo com a fonte citada.

O que disse a empresa de sorvetes?

A Yummo Ice Creams informou que iria cooperar com as autoridades na investigação.

Um porta-voz da empresa disse: “Nós paramos de fabricar nesta instalação de terceiros, isolamos o produto nessa instalação e em nossos armazéns, e estamos no processo de fazer o mesmo a nível de mercado.”