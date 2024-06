Sujeito teria compartilhado e baixado mais de 70 mil arquivos de material de abuso sexual infantil desde 2020

Nesta quinta-feira, 13 de junho de 2024, a Polícia Nacional realizou uma operação na província de Azuay no Equador, que resultou na captura de Javier L., suspeito de envolvimento no crime de comercialização de pornografia envolvendo crianças e adolescentes.

A operação foi desenvolvida após vários meses de investigação digital e análise técnica do Sistema CPS (Sistema de Proteção Infantil), ações que permitiram identificar e individualizar um cidadão na cidade de Cuenca, província de Azuay, que estaria baixando e compartilhando mais de 70 mil arquivos multimídia de Material de Abuso Sexual Infantil (M.A.S.I), onde também seriam encontrados arquivos de zoofilia, incesto e histórias em quadrinhos eróticas infantis, desde o ano de 2020 até a presente data.

Com essas informações, agentes da Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos, em coordenação com a Procuradoria Geral do Estado e com o apoio de organismos internacionais, como o Escritório de Investigações do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos (HSI) e a Operation Underground Railroad (OUR), realizaram uma operação em uma residência localizada na Cdla. Las Orquídeas, onde foi encontrado o cidadão Javier L., que foi detido por supostamente estar envolvido no crime de distribuição de pornografia infantil.

Sujeito teria compartilhado e baixado arquivos de material de abuso sexual infantil desde 2020 Policía Nacional Equatoriana

Durante a intervenção, os policiais encontraram os seguintes indícios:

- Mais de 70.000 arquivos audiovisuais com materiais de abuso sexual infantil

– 3 câmeras de vídeo

- 2 discos rígidos externos

- 2 dispositivos de armazenamento

– 1 laptop, entre outros

Finalmente, a Polícia Nacional indicou que o detido, juntamente com as evidências encontradas, foram colocados à disposição das autoridades competentes.