Papa Francisco vai se encontrar com comediantes de todo o mundo em meio à controvérsia anti-LGBT

O papa Francisco acena ao sair de sua audiência geral semanal na praça de São Pedro no Vaticano, em 10 de abril de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

No meio de uma recente polêmica por declarações anti-LGBT repetidas, o Papa Francisco se reunirá amanhã com comediantes de todo o mundo, conforme informado pelo Vaticano. Diferentes comediantes estarão representando vários países, incluindo figuras como Florinda Meza e Whoopi Goldberg.

O Papa Francisco, que reza todos os dias, “Senhor, dá-me senso de humor”, também participará na cúpula de chefes de Estado das sete grandes democracias (G7) em Apulia.

Com quais comediantes o Papa Francisco se reunirá nesta sexta-feira?

O Vaticano divulgou uma longa lista de agentes no mundo do entretenimento, entre eles destacam-se figuras como a atriz americana Whoopi Goldberg, os apresentadores Jimmy Fallon e Conan O’Brien e o comediante e ator Chris Rock. Além deles, o comediante britânico Stephen Merchant - co-roteirista e co-diretor da série de televisão ‘The Office’, também estará presente na reunião.

Junto com Meza, também conhecida por seu popular papel como ‘Dona Florinda’ em Chaves. O restante da lista é composto, em sua maioria, por comediantes italianos.

O encontro entre o Francisco e os comediantes do mundo tem como objetivo "celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, amor e solidariedade, e promete ser um momento significativo de diálogo intercultural e de troca de alegria e esperança".

Além disso, o comunicado explicou que, “através do talento humorístico e do valor unificador do riso atualmente, são oferecidas reflexões únicas sobre a condição humana e a situação histórica. Além disso, a arte da comédia pode contribuir para um mundo mais empático e solidário”.

Complemantando, o Vaticano afirmou: “A própria Sagrada Escritura está cheia de momentos de ironia, nos quais a presunção de autossuficiência, a prevaricação, a injustiça, a desumanidade são ridicularizadas quando revestidas de poder e às vezes até de sacralidade”.