Jovem é presa por se passar por estudante universitária por 5 anos: frequentava aulas e fazia provas

Uma incrível história foi revelada no Peru. Uma mulher de 26 anos se passou por uma estudante universitária, que vive há anos fora do país. Mas não por uma ou duas aulas, mas sim por cinco anos em uma universidade de Cusco sem que ninguém percebesse.

Faltava pouco para terminar a carreira profissional de Contabilidade na Universidade Andina de Cusco, quando os agentes da Polícia Nacional do Peru detiveram Fabiola Córdoba Llanos.

O motivo da detenção é a alegada prática de falsidade genérica, ao substituir uma estudante que praticamente nunca comparecia às aulas. Ela comparecia às aulas e ainda fazia os exames por ela.

E a verdadeira estudante?

De acordo com a polícia, a suposta universitária reside na Turquia há muito tempo. As primeiras investigações determinaram que, pela falsificação, ela pagava cerca de R$ 4300,00 (3.000 soles por mês).

“A detenção foi feita na sala de aula, durante a aula, à pessoa que chamaremos de ‘Faby’. Ela vinha se passando durante todo o período de formação acadêmica por uma mulher conhecida como ‘Katy’, que vive na Turquia há anos”, explicou o comandante Luis Cordero.

“Estaria fornecendo a ela uma quantia em dinheiro. Conforme descobrimos, durante o primeiro período de formação, quando estava no país, eram cerca de R$1000,00 (700 soles peruanos) mensais. Posteriormente, estaria transferindo quantias que chegariam a um total de R$ 4300,00 (3000 soles por mês”, detalhou o mesmo policial em serviço.

No entanto, Fabiola Córdoba não teria substituído apenas essa jovem. “Estamos lidando com as investigações com um pouco de reserva, em breve divulgaremos mais detalhes”, disse o policial.

Os representantes do Ministério Público encontraram cadernos, horários e outros documentos em posse de Fabiola Córdoba, que seriam provas de falsificação de identidade.