Funcionário de aeroporto explica por que despachar mala cedo pode não ser a melhor opção

Adam Tazul compartilhou em uma sessão de “Pergunte-me qualquer coisa” no Reddit várias informações sobre o melhor momento para despachar bagagens e os segredos dos bastidores dos aeroportos. Muitos usuários estavam curiosos sobre o horário ideal para despachar suas malas para recebê-las mais rapidamente no destino, mas Adam explicou que não há um horário ideal, pois, em geral, todas as malas se misturam.

ANÚNCIO

Uma das perguntas feitas foi: “Existem truques para que suas malas saiam primeiro? Por exemplo, a forma/tamanho da mala faz diferença ou o horário em que você a despacha?” A resposta de Adam foi que é praticamente impossível prever, pois as malas acabam se misturando. Outro usuário sugeriu a teoria de que despachar a mala mais cedo faria com que ela fosse colocada no fundo do avião e, ao chegar ao destino, fosse a última a ser retirada. Adam confirmou que há alguma verdade nisso, mas que não é uma regra fixa, já que as malas são frequentemente misturadas durante o transporte até o avião.

O melhor tipo de bagagem e outras dicas

Além do horário de despacho, os usuários também perguntaram sobre os melhores tipos de malas para investir. Adam, que lida com centenas de malas diariamente, recomendou evitar malas sem rodas, pois isso dificulta o manuseio e pode resultar em danos. Malas com pelo menos duas rodas de alta qualidade são preferíveis, pois facilitam o transporte. As malas com quatro rodas, mas com uma delas travada, são as menos populares entre os manipuladores de bagagem, pois são difíceis de mover.

Outro ponto abordado foi o uso de etiquetas “frágil” nas malas. Adam explicou que essas etiquetas não fazem muita diferença no tratamento das malas e que, na verdade, alguns trabalhadores podem ser tentados a tratar essas malas de maneira pior, embora isso não seja comum. Para proteger itens preciosos, ele recomendou malas com quatro rodas boas, forro interno macio e exterior rígido.

Adam também abordou a preocupação com o roubo de malas por trabalhadores. Ele assegurou que o roubo é um grande tabu e que ele conhece alguns colegas demitidos por tentarem roubar. Para tornar as malas mais visíveis nas esteiras de bagagem, ele sugeriu o uso de etiquetas personalizadas com nome e endereço, bem como alças ou fitas únicas.

Impacto da profissão na saúde

Saindo do tema das bagagens, um usuário perguntou sobre os impactos na saúde ao trabalhar longos períodos dentro dos compartimentos de carga das aeronaves. Adam admitiu que é um trabalho fisicamente exigente e recomendou o uso de joelheiras para aqueles que consideram essa profissão. Ele explicou que a postura curvada durante o trabalho causa dores severas nas costas e nos joelhos com o passar dos anos, mesmo que o trabalho torne a pessoa fisicamente forte.

Fonte: Dailymail