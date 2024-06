Em meio de uma discussão, uma mulher jogou um dos cachorrinhos de seu ex-parceiro pela sacada

O cachorrinho caiu no vazio quando uma mulher o jogou de um prédio de 12 andares durante uma discussão com seu ex-parceiro

Uma mulher teria jogado um dos cachorrinhos de seu ex-parceiro pela sacada durante uma discussão. O cachorrinho era o menor de 4 que o homem tinha e com os quais vivia no apartamento localizado no 12º andar de um prédio no município de Bello, ao norte de Medellín. Aparentemente, a mulher teria confundido o cachorrinho com um saco e por isso o jogou. Agora ela está enfrentando um processo judicial por crime de maus-tratos animais.

Monster era o nome do cachorrinho que acabou envolvido na discussão do casal e, de acordo com os primeiras versões, seu nome não lhe fazia justiça, pois ele era o mais doce e bonito de todos.

Mulher jogou um cachorro pela sacada e diz que o confundiu com uma bolsa

O incidente ocorreu no último sábado, quando a mulher, que seria a ex-namorada do dono dos cachorrinhos, jogou o inocente no vazio durante uma discussão entre eles.

O afetado disse ao Qhubo Medellín que sua ex-parceira foi até seu apartamento, localizado na rua 55 com avenida 67B, para pedir que ele a acompanhasse a um local para conversar, mas ele se recusou, pois a mulher insistia que queria retomar o relacionamento com ele.

Segundo o referido meio, em um momento o homem foi para a cozinha e em poucos minutos os vizinhos chegaram à sua porta para informá-lo de que um dos seus 4 animais de estimação tinha caído no vazio.

Poucos minutos depois, ficou evidente que a mulher teria lançado o cachorro, aparentemente em um ataque de raiva, diante da recusa de seu ex-parceiro em retomar o relacionamento amoroso.

Quando percebeu o que tinha feito, reagiu e dizia aos vizinhos que pensava que era um saco de lixo, mas a polícia já havia chegado ao local para intervir na situação e capturar a mulher de 24 anos, nascida em Soledad, no departamento de Atlántico, que agora terá que responder criminalmente pelo suposto crime de maus-tratos animais.