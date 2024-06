Turista morre eletrocutado em piscina de hotel no México

O México é um dos países favoritos de muitos estrangeiros para passar alguns dias de férias. Apesar de as autoridades de outros países recomendarem não viajar para terras astecas, os turistas ignoram as mensagens e planejam suas férias. Além do crime organizado, existem outros tipos de perigos?

ANÚNCIO

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, a gravação que mostra o acidente que ocorreu dentro de um hotel localizado em Puerto Peñasco, Sonora, onde uma pessoa morreu ao sofrer, presumivelmente, uma descarga elétrica na área das piscinas. Alguns comunicados colocaram a seguinte mensagem: "Os primeiros relatórios indicam que se trata de uma família americana" e os feridos já estão sendo transportados por terra através de Lukeville, Arizona, para receber atendimento. No vídeo, é mostrado o momento em que mais turistas tentam alertar os outros presentes sobre os acontecimentos.

Após a viralização do incidente, o Ministério Público do estado emitiu um comunicado para fornecer mais detalhes do caso: "O Ministério Público de Justiça do Estado de Sonora (FGJES) iniciou as investigações correspondentes para determinar as causas que provocaram a morte de uma pessoa e as lesões em outra em 11 de junho passado na banheira de hidromassagem de um complexo de condomínios privados em Puerto Peñasco, Sonora após uma descarga elétrica".

De acordo com o documento, funcionários dos Serviços Periciais realizarão as análises necessárias para determinar a origem da falha elétrica; "isso decorre da divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra o momento do provável acidente com os resultados já mencionados".

“Esta instituição teve conhecimento do fato por volta das 20h30 do dia 11 de junho passado, com agentes da AMIC indo até a área das piscinas dos condomínios privados, após a morte de Jorge ‘N’, de 43 anos, e as lesões sofridas por Lizeth ‘N’ devido a um possível choque elétrico enquanto ambos estavam dentro da jacuzzi”, concluiu a dependência.