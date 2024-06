Por este insólito gol, a Índia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026

Mais uma vez um erro grosseiro de arbitragem prejudica uma equipe de futebol e a deixa fora de uma Copa do Mundo, assim como aconteceu naquela memorável partida das eliminatórias europeias para a África do Sul 2010, quando o francês Thierry Henry marcou um gol ilegal ao ajeitar a bola com a mão, o que resultou na eliminação da Irlanda da competição principal.

Desta vez, o escândalo ocorreu na Ásia, especificamente no jogo entre o Qatar e a Índia, que terminou com a vitória do time do Qatar por 2-1, eliminando seu rival de forma bastante polêmica devido à validação errônea de um gol.

A Índia estava vencendo por 1 a 0 e o empate parcial do Catar aconteceu por causa de uma bola que já tinha saído do campo regulamentar, no entanto, o árbitro principal, o sul-coreano Kim Woo-Sung, validou a jogada e o placar ficou em 1 a 1. Minutos depois, o Catar marcou o 2 a 1.

Com esse resultado, juntamente com a vitória do Kuwait por 1-0 sobre o Afeganistão, a Índia foi eliminada e não conseguiu avançar para a terceira rodada classificatória da Ásia, onde no Grupo A avançaram o Catar e o Kuwait.

Conflito iminente entre a federação indiana e a FIFA

A federação da Índia já expressou sua irritação e insatisfação perante a Confederação Asiática (AFC), e até mesmo à própria FIFA, na qual solicitou compensação esportiva e de pontos pelo grave erro.

O detalhe mais fundamental de tudo é que, incrivelmente, nesta fase da classificação asiática, não há Assistência de Árbitro por Vídeo (VAR, em inglês, Video Assistant Referee), o que significa que a decisão arbitral não pode ser revertida.

“Escrevemos aos responsáveis pelas eliminatórias da FIFA, aos chefes de arbitragem da AFC e ao observador da partida sobre os graves erros de supervisão na partida, que praticamente nos custaram o lugar na terceira fase das eliminatórias asiáticas. Pedimos aos oficiais envolvidos uma investigação minuciosa. E imploramos que explorem as possibilidades de uma compensação esportiva pela injustiça sofrida”, reclamou nas redes sociais o presidente da AIFF, a Federação de Futebol da Índia, Kalyan Chaubey.