Monstros! Acompanhado por sua mãe, homem ataca cadela com facão

No município de Ixtapaluca, Estado do México (Edomex), um sujeito, acompanhado de sua mãe, atacou com um facão uma cachorrinha chamada ‘Zafiro’, o que resultou em uma intervenção cirúrgica de emergência para salvar a vida do animal.

Safira sofreu lesões graves na cabeça devido ao ataque

O jornalista Carlos Jiménez (C4) apresentou o caso no Telediario, mostrando uma imagem desoladora dos ferimentos de Zafiro e um vídeo do momento do ataque. Na gravação, é possível ver os responsáveis identificados como José 'N' e Silvia 'N', se aproximando da residência onde supostamente Zafiro estava.

José ‘N’, armado com um facão, corre em direção à cadela, que assustada tenta fugir, pois sua reação indica que esse homem já a havia maltratado anteriormente; No entanto, o agressor a alcança e a ataca brutalmente.

A Safira sofreu ferimentos graves, especialmente na cabeça, o que exigiu uma operação de emergência. Embora esteja se recuperando, os donos da cachorrinha denunciam que José 'N' continua assediando-a, de acordo com informações fornecidas pelo C4. Este caso gerou uma grande indignação na comunidade e entre os defensores dos direitos dos animais.

Qual é a pena que os agressores do cachorro em Ixtapaluca poderiam enfrentar?

O Código Penal do Estado do México, em seu Artigo 235 bis, estabelece uma pena de 6 a 12 anos de prisão e de 50 a 150 dias de multa para aqueles que causarem lesões dolosas a um animal com o propósito de causar-lhe a morte.

Nas redes sociais, ativistas e defensores dos animais, como o “Abogado Animalista”, têm compartilhado o caso, exigindo a intervenção imediata das autoridades como a Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (PROPAEM).

Se forem capturados, José ‘N’ e sua mãe podem enfrentar uma pena máxima de até 12 anos de prisão por este ato de crueldade animal contra Zafiro. Até o momento, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do México (FGJ-Edomex) não emitiu informações sobre o caso.