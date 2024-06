Crime brutal de uma cidadã chilena na Áustria: ela foi assassinada com um machado por um colega de quarto

Um brutal crime foi descoberto em Viena, Áustria, onde uma jovem chilena de 22 anos foi assassinada a machadadas por seu companheiro de apartamento durante o dia de terça-feira, 11 de junho.

ANÚNCIO

De acordo com o que foi indicado pela imprensa local, a mulher - cuja identidade não foi revelada - compartilhava um apartamento com um homem romeno de 26 anos, a quem temia, algo que havia comentado com seus colegas de trabalho.

Na verdade, a jovem antes de ser atacada conseguiu enviar uma mensagem aos colegas, indicando que estava com medo porque o sujeito estava tentando entrar em seu quarto. Em um esforço desesperado, a jovem fez uma videochamada para seus colegas, que conseguiram ver o início do ataque, enquanto um deles alertou a polícia.

Ataque com um machado

O homem atacou a garota com um machado, o que não foi percebido por seus colegas, no entanto, quando a polícia chegou ao prédio onde o incidente ocorreu, o sujeito romeno também tentou atacá-los empunhando a arma, então eles atiraram nele para contê-lo.

Na sua tentativa de ataque, o sujeito até conseguiu causar danos com o machado a um veículo da polícia de Viena, o que levou um dos agentes a disparar contra ele.

Entretanto, ao entrar no apartamento que a jovem chilena compartia com o romeno, encontraram o seu corpo com ferimentos na cabeça, atribuíveis ao machado que o sujeito portava, enquanto o caso está sendo investigado pela unidade de homicídios da polícia.

Por sua vez, ao serem consultados sobre o fato, a Chancelaria indicou que o consulado do Chile em Viena está em contato com a polícia local e está coletando informações para confirmar oficialmente a identidade da jovem assassinada.