Uma jovem tem sete namorados idosos que lhe entregam toda a sua pensão

Muitos se perguntavam se era verdade ou não, mas sim, é verdade. Uma jovem colombiana tornou pública sua história de amor, na qual ela é protagonista com sete idosos, que dizem estar apaixonados por ela.

De acordo com o que foi argumentado, ela se cansou de ter namorados da sua idade que não podiam arcar com seus gastos, então começou a buscar relacionamentos com pessoas mais velhas que recebem uma pensão e com esse dinheiro compram o que ela precisa.

A jovem se aproximou a cada um e os conquistou, e assim os homens atendem aos desejos da jovem.

“Depois de analisar todos os meus relacionamentos, comecei a pensar que não se deve pedir nada aos velhinhos, eles dão tudo porque, em sua idade, não vão encontrar uma mulher como eu. Por isso, decidi procurar os meus velhinhos aposentados”, disse a um jornal.

“Vão me manter feliz o tempo todo, e sempre vou ao Parque Bolívar e encontro meus idosos aposentados,” disse, apressando-se em explicar que seus relacionamentos não são amorosos, mas de negócios.

Ela explicou que todos os seus namorados têm uma tarefa diferente, como lavar suas roupas, limpar seu quarto, preparar a comida, etc. Além disso, quem lhe der mais dinheiro ‘ganha’ a oportunidade de dormir com ela.

“A essa idade, não vão encontrar ninguém melhor do que eu”, sentenciou.

Como conseguia os homens?

Ela explicou ao meio de comunicação que, enquanto todos os idosos esperavam na fila para receber sua pensão, ela se arrumava com um vestido curto, se maquiava e ia até eles para flertar.

Com esse modus operandi, ela os conquistava e começou a ter um relacionamento amoroso com Carlos, Simón, Jesús, Pablo e Manuel, cinco dos seus sete amados.