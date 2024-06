‘Shot de whey com açafrão’: Aos 72 anos, idosa revoluciona sua vida com academia e dieta saudável

A mineira Madalena Lúcio, de 73 anos, tem uma rotina invejável. Ela acorda todos os dias úteis às 3 da manhã, independentemente do clima, para se dedicar ao levantamento de peso na academia. Seu objetivo? Viver com saúde até os 130 anos. Essa rotina começou quando sua filha percebeu que ela havia perdido muito peso.

Em 2022, Madalena, com 1,59m de altura, pesava apenas 38 quilos, devido a uma doença chamada sarcopenia. Esta condição, que afeta até 13% das pessoas entre 60 e 70 anos e até 50% dos idosos com mais de 80, é caracterizada pela perda significativa de massa e força muscular, prejudicando a capacidade física.

Desde então, ela, que trabalhava como cuidadora, incorporou atividades físicas e uma dieta focada no seu desempenho. Seus momentos na academia começaram a ser registrados e compartilhados nas redes sociais, onde um de seus vídeos alcançou 3 milhões de visualizações. O sucesso foi tanto que ela agora se dedica integralmente a promover seu estilo de vida saudável.

Jornada de superação

Madalena nasceu e cresceu em Araxá, no Triângulo Mineiro, sendo a sétima de oito filhos. Criada para valorizar o trabalho e a sobrevivência, ela nunca teve contato com a cultura de exercícios físicos. Aos 72 anos, sua vida deu uma guinada quando foi diagnosticada com sarcopenia. A doença foi descoberta por sua filha, Rosângela, que, ao vê-la extremamente magra, a levou ao médico.

O diagnóstico assustou Madalena, que já havia cuidado de alguém com a mesma condição e sabia da dificuldade de reverter o quadro. Com o acompanhamento de uma nutricionista, ela adotou uma dieta específica e começou a frequentar a academia, algo que nunca havia passado pela sua cabeça. Inicialmente, ela se sentia insegura e tinha dificuldades com os exercícios, mas a necessidade de recuperação falou mais alto.

Adaptação e determinação

Hoje, Madalena segue uma rotina rigorosa. Acorda às 3 da manhã, toma um copo d’água, seguido de uma mistura de café sem açúcar, açafrão e óleo de coco, e três ovos cozidos. Ela vai à academia a pé, um percurso de 8 quilômetros ida e volta. Com a ajuda de um personal trainer, ela conseguiu levantar 8 quilos em cada braço no supino e 10 quilos no agachamento.

Sua dieta inclui whey protein, creatina e colágeno. À tarde, ela consome mais uma dose de whey. Madalena afirma que se sente revigorada e que sua nova rotina lhe trouxe uma disposição incrível. Ela se vê mais ágil, coordenada e até mentalmente mais ativa.

Impacto na vida e planos futuros

A transformação foi tão grande que ela deixou a profissão de cuidadora para se dedicar à divulgação de seu novo estilo de vida. Ela se tornou uma inspiração nas redes sociais, onde seu sucesso é uma fonte de renda. Madalena incentiva todos a buscar uma vida ativa e saudável, independentemente da idade.

“Hoje, me sinto tão bem. Se me perguntarem a minha idade, direi 73, mas me sinto com 35. Minha coordenação e agilidade melhoraram muito. Até minha mente está mais ativa, resolvo problemas com facilidade. Tenho independência e uma nova visão da vida,” diz ela.

Fonte: O Globo