Poderosa oração para atrair a prosperidade no que resta do ano

O ano de 2024 chegou à metade e, com isso, muitos ainda estão preocupados porque as coisas parecem não decolar. Questões financeiras, instabilidade emocional e a falta de oportunidades podem ser os principais desafios que muitos estão enfrentando, por isso, confiar em Deus ou em seres sobrenaturais pode ser uma alternativa viável quando não se quer perder a esperança.

Ainda faltam meses para que 2024 seja um ano de colheita e por isso, no Publimetro Colômbia compartilhamos várias orações que podem ajudá-lo a atrair abundância, estabilidade e boas energias para o restante do ano.

O Arcanjo São Miguel é um dos anjos que é invocado principalmente por seu papel como protetor e defensor contra o mal. Normalmente, as pessoas costumam recorrer a ele para: Proteção espiritual, Força e coragem, Justiça e verdade, Cura e libertação e Orientação e liderança.

Oração para atrair abundância com São Miguel:

Com toda a minha humildade, peço que irradies sobre mim um raio de luz e que, através de ti, Arcanjo São Miguel, chegue a mim tua ajuda e proteção imediatas. Imploro urgentemente por uma intervenção abençoada para encontrar uma solução para meus problemas, dificuldades e encargos financeiros. Peço-te que aceites e ouças minhas súplicas para alcançar a paz e tranquilidade. Remove os obstáculos que dificultam meu caminho e o da minha família. Com toda a minha humildade, peço-te, Arcanjo São Miguel, que me ajudes a obter abundância e encher meu lar de prosperidade. Sei que, com tua infinita misericórdia e o poder que Deus te concedeu, me concederás o que tanto te peço, pois nunca abandonas tuas ovelhas. Amém.

Oração para a Abundância e Prosperidade

“Deus Todo-Poderoso, criador de todas as coisas, agradeço pelas bênçãos recebidas. Abra as janelas do céu e derrame sobre mim abundância em todas as áreas da minha vida. Que nunca me falte o necessário para viver dignamente. Permita-me ser um canal da sua generosidade e compartilhar minhas bênçãos com os outros. Amém.”

Oração de Gratidão e Abundância

"Deus celestial, agradeço por tudo o que tenho e por tudo o que receberei. Aceito com gratidão as bênçãos que fluem para mim. Enche meu coração de alegria e abundância, e ensina-me a viver em constante gratidão. Que teu amor e prosperidade me cercem sempre. Amém."

Frase de Afirmação de Abundância

"Hoje declaro que a abundância e a prosperidade são meu direito divino. Atraio para mim a riqueza em todas as suas formas: amor, saúde, dinheiro e felicidade. Vivo em um universo abundante, e a cada dia novas bênçãos se manifestam em minha vida. Obrigado, Deus, por tudo o que sou e tudo o que tenho. Amém."

Oração à Divina Providência

“Divina Providência, fonte de toda abundância, peço a tua intervenção na minha vida. Prove para as minhas necessidades e as da minha família. Ensina-me a confiar na tua generosidade e a agir com sabedoria na administração dos meus recursos. Que nunca falte o pão em nossa mesa e a paz em nosso lar. Amém.”