O que acontece se não colocar o celular no modo avião durante um voo?

Quando você viaja de avião, é regra pedir aos passageiros que desliguem seus celulares ou os coloquem no ‘modo avião’, mas você já se perguntou por quê? Existem várias razões e nós vamos explicá-las para você.

ANÚNCIO

Se desobedecer a regra dos voos pode causar interferência nas comunicações necessárias para o piloto manter o controle do avião.

De acordo com um documento da Administração Federal de Aviação (FAA): “os sinais dos telefones podem interferir com instrumentos importantes da aeronave”.

O principal interesse é evitar a geração de interferência que possa causar problemas nos sistemas de comunicação da aeronave.

Entre as interferências que podem afetar se você não colocar o modo avião está o rádio que os pilotos usam para se comunicar com a torre de controle.

O portal de recomendações para passageiros Flight Right afirma que não seguir a regra “evitaria que sinais importantes para os pilotos ou para a viagem em geral pudessem ser ouvidos facilmente”.

Se alguém permanecer ativo, é pior

A situação pode ir além da cabine dos pilotos, pois de acordo com uma nota da Forbes, até mesmo os controladores de tráfego nos diferentes pontos de comunicação podem ser "incomodados". No entanto, é mencionado que provavelmente não será tão irritante a ponto de serem tomadas medidas contra você.

ANÚNCIO

Se já foi indicado à tripulação para colocar os seus telefones no modo avião, e todos pensam "com certeza a maioria já ativou, não tem problema se eu não ativar", a interferência será mais intensa. Isso poderia gerar muito ruído nos sinais de rádio, e em algum momento isso poderia ser perigoso.

Já não é obrigatório na Europa

No entanto, já existem companhias aéreas em que o ‘modo avião’ não é mais obrigatório, por exemplo na Europa, desde que esteja a ser utilizada a rede 5G.

Isso acontece porque essa banda não interage tanto com as ondas de rádio. Foi o que afirmou Thierry Breton, Comissário Europeu do Mercado Interno e Serviços da UE, em um comunicado a respeito.