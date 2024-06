Funcionário do aeroporto faz alerta sobre o doce que pode fazer sua bagagem ser revistada

A lista de itens que podem ser levados nas bagagens em viagens de avião muda de acordo com os locais visitados. No entanto, um funcionário do Aeroporto de Dublin surpreendeu ao revelar ao RSVP Live um doce que pode causar problemas se for colocado em sua mala.

De acordo com o portal Newsweek, o doce conhecido como marzipã (do italiano marzapane), marzipan ou maçapão, pode ser confundido e obrigar o passageiro a abrir sua bagagem no raio-x.

Apesar do doce de origem árabe ser feito a partir de uma pasta de amêndoas moídas, açúcar e clara de ovo, seu formato se assemelha ao de um explosivo e a maioria dos produtos inflamáveis é proibida em viagens de avião.

“Nunca coloque marzipan na bagagem. Ele tem a mesma densidade de alguns explosivos, então sua bolsa será retirada e você será chamado do avião para uma revista de bagagem”, disse durante a conversa.

Ele também deu outros conselhos aos viajantes, incluindo evitar amarrar fitas nas malas uma vez que elas podem causar problemas na digitalização da bagagem.

“Se a mala não puder ser escaneada automaticamente, ela pode acabar em processamento manual, o que pode significar que sua mala não chegará ao voo”, alertou.