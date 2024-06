Aposentado envia mais de R$ 50 mil sem querer ao RS junto com doação: “O que a gente planta, a gente colhe”

Um caso incomum envolvendo doações para o Rio Grande do Sul terminou com um final feliz para todos os envolvidos. Uma mala com US$ 10 mil (mais de R$ 53 mil na cotação atual) foi encontrada junto com as doações enviadas para as vítimas das enchentes que afetaram o estado.

O dinheiro estava em uma bolsa vermelha que chegou junto com um caminhão que partiu de Santos, litoral de São Paulo, com destino a Pelotas, sul do Rio Grande do Sul.

A quantia foi notada por assessora do deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB-RS), que era o responsável pela campanha de arrecadação do município.

Na hora de realizar a triagem das doações, a assessora se deparou com cartas, fotografias e outros objetos de um homem que foi identificado como Mário Cassiano Dutra.

Buscando mais material para identificar o proprietário para que os itens fossem devolvidos, a servidora encontrou dólares no fundo da mala.

“Nós não tivemos dúvida do que fazer: encontrar o dono desse dinheiro. E encontramos. Nós já entramos em contato com ele, estamos devolvendo o dinheiro para quem, de fato, é o dono”, explicou Daniel.

Homem juntou dinheiro para viagem que nunca aconteceu

Em entrevista ao g1, o policia federal aposentado de 77 anos explicou que juntou o dinheiro por 15 anos anos para realizar uma viagem à Europa após se aposentar, mas o plano nunca foi concluído e ele deixou o dinheiro e objetos de lado. “Como não apareceu a oportunidade, eu esqueci”, disse.

“Se esses documentos não tivessem na sacola, jamais iam me encontrar. Me comoveu, eu acho que é a lei do retorno”, completou Dutra.

Doações ao RS

O policial aposentado não possui parentes no estado, mas disse que resolveu realizar a doação após se comover com a tragédia. Ele colocou as roupas em uma mala que estavam os pertences pessoais esquecidos, após a sacola que havia separado não dar conta da quantidade.

“Me comoveu, porque eu sou um ser humano também. Eu pensei: tenho que fazer alguma coisa, nem que seja pouca, para amenizar o sofrimento alheio”.

Dinheiro será doado

O homem disse que irá doar uma parte do dinheiro às vítimas das enchentes no RS e o restante irá usar para “curtir o resto da vida”.

“O que a gente planta, a gente colhe”, finaliza ele.