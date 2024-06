Um animal incomum foi visto no Palácio Presidencial em Nova Delhi, durante a posse do governo indiano. No vídeo, é possível notar um felino grande no topo da escadaria, que pode ser comparado com um leopardo. Contudo, de acordo com a policia, o animal era um ‘gato’.

Nas imagens, que você confere a seguir, o animal cruza de um lado para o outro na parte de cima da escadaria, que está coberta por um tapete vermelho, enquanto o primeiro-ministro Narendra Modi e legisladores recém-eleitos tomam posse.

Também é possível notar que, nem o guarda e nem os presentes no local notam o ‘gato gigante’ no local, já que os olhos estavam atentos em um deputado que assinava documentos. Mas é claro que o animal não escapou das lentes das mídias, que captavam a cerimônia para a transmissão na internet, que ocorreu no último domingo (9).

A emissora local ‘NDTV’ tratou o felino como um “animal misterioso” ao exibir gravações do evento.

Assista ao vídeo clicando aqui.

Gato doméstico?

Com as imagens se tornando viral, foi apontado que o felino poderia ser um animal selvagem. Contudo, a polícia de Nova Delhi disse, em rede social, que “o animal capturado em vídeo é um gato doméstico comum”.

“Não acreditem nesses rumores inúteis”, disse as autoridades.

Vídeo: gato gigante? Animal misterioso é visto durante cerimônia de posse do primeiro-ministro na Índia Imagem: Youtube (@AFPPortuguês)

