O Pug que foi resgatado graças a um tweet; seu dono o pintava com spray

México- Um usuário da rede social X postou um tweet denunciando o abuso animal que um cachorro da raça Pug estava sofrendo, o que permitiu que a Polícia Municipal e o Centro de Controle Animal fossem resgatá-lo; o responsável foi detido após discutir com os policiais. O animal estava sofrendo diversos tipos de abuso físico e até mesmo tinha tinta spray em seu pelo.

No tweet, o usuário @Enrique_escam denunciou com uma foto da fachada de uma casa verde na rua Pirul, na colônia Jardines de Jerez, que o homem de 30 anos que morava lá, além de ser agressivo com os vizinhos, tinha um pug que foi grafitado, e mencionou diferentes autoridades municipais.

O seu tweet recebeu resposta da Direção de Saúde Municipal e do presidente municipal, Jorge Jiménez Lona, que garantiu que iria atender ao relatório, para que minutos depois uma equipe de Controle Canino chegasse acompanhada à residência e fizesse a guarda do animal, que foi relatado como saudável, embora com notáveis agressões físicas.

"Recebemos o relatório de um cão em situação de maus-tratos, com o apoio da Segurança Pública, conseguimos cuidar dele. O cachorrinho já está em avaliação médica e permanecerá sob nossa proteção." Lembre-se de que a denúncia responsável nos ajuda a otimizar nosso trabalho. — Departamento de Saúde Municipal

O responsável briga com a Polícia Municipal e é levado para a delegacia

O mesmo usuário postou um vídeo do momento em que o responsável é detido por agentes da Polícia Municipal, com os quais se mostra agressivo, até ser imobilizado para ser colocado na viatura.

O animal está sob a proteção da direção de Controle Canino e Resgate Animal para posteriormente ser dado para adoção.