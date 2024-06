Mulher que trabalha em lotérica há 12 anos acerta números, mas não leva prêmio da Mega-Sena; entenda

Mesmo organizando o bolão que levou o prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena do último sábado (8), Taize Cochinski Batista acabou acordando com a conta bancária do mesmo jeito de como foi dormir.

Isso porque a gerente que trabalha há 12 anos na lotérica Princesa dos Campos II, em Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná, explicou, em entrevista ao g1, que geralmente escolhe os números dos jogos do bolão, mas devido a quantidade de jogos, fica de fora de alguns.

“Não fui que ganhei. Eu só fiz a aposta ganhadora, só. A gente fica com um sentimento assim… ‘Poxa vida, eu podia ter comprado’, mas é que a gente realmente não sabe [qual aposta vai ser premiada]. E é tanto bolão, tanto jogo que a gente faz… mas fiquei muito feliz pelos ganhadores que compraram o bolão”, explicou Taize.

Entenda como aconteceu a aposta

A aposta vencedora fazia parte do concurso 2.734 e por ser com nove números também recebeu o prêmio por cinco acertos. Dessa forma cada pessoa que apostou vai receber mais de R$ 15,05 milhões, pois foram 10 cotas de diferentes apostadores. Cada apostador gastou R$ 60 no jogo e ganhou mais de R$ 11,5 milhões.

Segundo a gerente, o jogo ganhou em mais de uma faixa de acertos, pois apostou em nove números.

As dezenas sorteadas foram: 21 – 27 – 35 – 48 – 59 – 60.

*Com informações de ‘Metrópoles’.