Momento viral: o carro estacionado foi atingido e deixaram uma mensagem surpreendente no vidro

Quando muitos pensavam que já tinham visto de tudo neste mundo, uma nova e insólita anedota de um usuário viralizou nas redes sociais. O jovem voltou ao seu carro depois de deixá-lo estacionado e, além de encontrá-lo batido, encontrou uma mensagem do responsável.

A enorme folha deixada pelo culpado do acidente no pára-brisa rapidamente despertou uma forte onda de indignação. E embora alguns tenham encarado com humor, a grande maioria pediu empatia pelo afetado, a quem certamente nada do que aconteceu foi engraçado.

“Olá. Acabei de bater no seu carro e estou fingindo que estou escrevendo meus dados porque as pessoas estão me olhando”, foi a nota que a pessoa que bateu deixou. Mas isso não foi tudo, para finalizar desejou boa sorte com o conserto: “Espero que consiga consertar. Boa sorte”. A cereja do bolo foi o rosto sorridente que adicionou à mensagem.

A mensagem viral X

A mensagem se tornou viral rapidamente.

A publicação no X alcançou mais de 220 mil visualizações, 3.500 curtidas e cerca de 70 comentários, nos quais um grande debate foi aberto entre aqueles que acharam engraçado e aqueles que pedem justiça para o afetado.

“As reações de quem achou engraçado foram: ‘Não pode ser que toda vez que vejo esse tweet eu me sinta tentado a rir’, ‘Que letra bonita você tem, pombinho’, ‘Hahaha, é muito bom’, ' ‘Estou chorando de tanto rir!!! Não me dê ideias’ .”

Mas uma grande maioria não concordou: “Tomara que alguma câmera tenha capturado o momento do golpe”, “Nada que uma câmera de segurança próxima não resolva”, “Há pessoas que escolhem conscientemente ser uma m*rda”, “Demorava o mesmo tempo deixando um telefone ou dados do seguro”, “Não lhe custava nada deixar os dados. Assim deve gerenciar sua vida. Uma pena”, “Não é engraçado”.