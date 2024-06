Viúva negra: mulher mandou assassinar seu marido para receber o seguro, mas o plano deu errado

Uma mulher, que se tornaria uma nova viúva negra, havia se aliado com seu amante e supostamente contratado dois sicários para assassinar seu marido e assim poderem receber o dinheiro do seguro de vida da vítima. O incidente ocorreu em 10 de fevereiro de 2023 no centro-leste de Medellín na Colômbia, quando o ataque de sicários resultou no assassinato de Juan Carlos Aguirre Herrera.

ANÚNCIO

A mulher foi identificada como María Inés Medina Rojas, que juntamente com Octavio Medina Castrillón, teriam planejado matar o marido da mulher para poder receber o seguro de vida.

Mulher mandou matar seu marido e acabou na prisão

María Inés e Octavio teriam contratado um casal de assassinos identificados como: Luis Eliécer Grisales Martínez, conhecido como Lucho, e sua companheira sentimental Diana Johana Meneses Rojas.

De acordo com a Procuradoria-Geral da Nação, "os fatos ocorreram no bairro Buenos Aires de Medellín na manhã de 10 de fevereiro de 2023, quando Aguirre Herrera saía para trabalhar e foi atacado pelas costas com uma arma de fogo por um homem que se deslocava de moto. A vítima conseguiu correr até um conjunto residencial próximo, no entanto, o agressor continuou disparando do portão".

Depois de garantir que a vítima havia recebido os impactos necessários para ser assassinada, correu até onde uma mulher o esperava em uma motocicleta.

A vítima foi levada para um centro de assistência, mas devido à gravidade dos ferimentos, faleceu uma hora depois.

"De acordo com a investigação realizada pelos servidores do Corpo Técnico de Investigação, evidenciou-se que a companheira sentimental da vítima e Medina Castrillón teriam contratado o alias Lucho, que, aparentemente, viajou do município de Soacha (Cundinamarca), com Meneses Rojas para concretizar o homicídio", afirmou o órgão acusador.

ANÚNCIO

Finalmente, as duas mulheres e os dois homens foram capturados durante buscas e apreensões realizadas pelo CTI em Medellín e Soacha (Cundinamarca), no meio das quais foi possível apreender uma motocicleta, celulares, uma arma de fogo e 59 cartuchos de diferentes calibres, entre outros itens.

Além disso, na residência de María Inés Medina Rojas e Octavio Medina Castrillón, as autoridades encontraram um computador portátil, três celulares e um pedido de reclamação de seguro de vida e reclamação de auxílio funeral da vítima.