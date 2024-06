Mãe realiza sonho de fazer intercâmbio depois dos 40 anos e agora é uma inspiração viral no TikTok

A maternidade é uma jornada extraordinária cheia de amor, alegria e crescimento pessoal, mas também pode ser avassaladora e consumir uma quantidade significativa de tempo e energia. Para muitas mulheres, o desafio de equilibrar as demandas da criação dos filhos com seus próprios sonhos e aspirações pode ser difícil de conciliar.

No meio das tarefas diárias, compromissos familiares e responsabilidades domésticas, é fácil para muitas pessoas adiarem seus próprios desejos e metas pessoais. No entanto, uma jovem compartilhou no TikTok uma valiosa lição sobre uma jogada corajosa que sua mãe fez e que agora está servindo de inspiração para muitos.

A usuária @ally.ard publicou um vídeo no qual relata como sua mãe, já casada e com filhos, tomou a decisão de realizar seu sonho de fazer um intercâmbio, pois não pôde fazê-lo antes de formar uma família.

Embora isso tenha acontecido há alguns anos, a jovem quis compartilhar com seus seguidores para mostrar que "nunca é tarde" para realizar sonhos.

A corajosa decisão de uma mãe é agora uma inspiração para muitos TikTok (TikTok)

O vídeo gerou muitas reações e mostrou quantas pessoas têm adiado seus sonhos e agora se sentem motivadas a torná-los realidade. "Mas não ficou apenas com vontade, como mãe de primeira viagem eu a admiro totalmente". "Essas decisões devem ser normalizadas, chama-se viver a vida, se tiver a possibilidade deve-se fazer o que vem do coração, não importa a idade". "Uau e eu pensando que já não era possível!!! agora preciso pesquisar mais e fazer isso", lê-se.

Algumas até compartilharam que também se atreveram a fazer essa pausa. “Aos 38 anos, trabalhava 10 horas por dia e cuidava de tudo em casa e na escola com filhos de 9 e 5 anos. Fui para a Europa por 13 dias com uma amiga, pouco tempo, mas eles ficaram com o pai. Hoje tenho 44 anos e não me arrependo.” “Tenho duas filhas, de 21 e 19 anos, tenho 41 anos e decidi em outubro de 23 vir para a Espanha fazer um mestrado e foi uma experiência muito bonita e também viajei. Muito obrigada também à sua mãe”.

Realizar seus sonhos é possível, não importa a idade que você tenha

Posteriormente, a jovem compartilhou um vídeo explicando como sua mãe conseguiu ir para um intercâmbio tendo mais de 40 anos. "Como minha mãe conseguiu ir para um intercâmbio depois dos 40 anos, casada e com dois filhos. Primeiro, obviamente, nos alinhamos todos, houve conversas com meu pai e ele concordou totalmente que minha mãe fosse. Ela foi com uma agência chamada @Studyunion_ e eles organizaram tudo relacionado à escola, era um programa para maiores de 30 anos, o que acredito que é o que muitos perguntam".

E continuou explicando que uma das maiores vantagens foi que não era uma troca em que ela estaria com pessoas universitárias, mas sim da sua idade. Ela também revelou que sua mãe “viveu a experiência completa” ao morar em uma casa com uma família e colegas de quarto de outros países, além de que, ao terminar seus estudos, pôde viajar para outros países e até mesmo fazer o famoso Caminho de Santiago.

A mensagem chave é a seguinte: nunca é tarde demais para perseguir seus sonhos. A idade não é uma barreira intransponível, e cada dia é uma nova oportunidade para dar um passo em direção às suas aspirações mais profundas. Se você tem 30, 40, 50 anos ou mais, seus sonhos ainda são válidos e alcançáveis. Tudo o que é necessário é um pouco de coragem, determinação e fé em si mesmo para começar a jornada em direção à realização pessoal.