Filha expôs sua mãe em uma videochamada por enganar seu pai com o vizinho

Filha expôs a mãe em video chamada por trair o pai com a vizinha

Uma filha ensinou por videochamada ao pai a infidelidade que sua mãe está cometendo com o vizinho. “Ela não quer ir embora porque são duas da manhã”, argumentou a menina diante do pai, que não acredita no que está vendo.

A mãe está dormindo tranquilamente na cama com o vizinho. “Quer que eu te mostre? Olha! Ele está aí com a mamãe. É o que mora na casa da Maria,” disse a menina ao pai, que responde atônito: “Ah, o vizinho do lado!”.

A filha retransmite tudo a poucos centímetros da cama e, precisamente, o sono profundo de ambos é algo surpreendente nas imagens.

A menina contou tudo. No entanto, não se sabe o que aconteceu depois que a menina mostrou as imagens da mulher abraçada com outro homem na cama.

De acordo com a mídia espanhola, o caso de infidelidade viralizou nas redes sociais, então decidiram discuti-lo em um programa de TV.

A seguir, o vídeo:

A infidelidade é entendida como a quebra de uma promessa de permanecer fiéis um ao outro no relacionamento de casal. Pode surgir no casamento, no namoro ou na união estável. É um abuso ou mau uso da confiança depositada em uma pessoa que estabelece relações afetivas e/ou sexuais com outra pessoa.

Também se refere, popularmente, aos relacionamentos afetivos do tipo romântico, de curto ou longo prazo, estabelecidos com pessoas diferentes do vínculo oficial, muitas vezes mantidos em segredo por serem considerados uma ameaça à instituição familiar.