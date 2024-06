As previsões de Nostradamus que se cumpriram em 2024 e causaram agitação nas redes sociais

Os diferentes especialistas trouxeram novamente à luz, em 2024, as previsões feitas pelos videntes mais reconhecidos de toda a história da humanidade. Neste caso, trata-se de Nostradamus, um astrônomo e estudioso originário da França, que possui vários escritos nos quais fez dezenas de previsões sobre o futuro do planeta Terra e dos seres humanos.

As previsões de Nostradamus que se cumpriram em 2024

Michel de Nôtre-Dame, conhecido como Nostradamus, é um dos profetas que todos os anos se torna viral e lança suas previsões para o futuro. Em 2024, existem algumas visões do boticário francês que se cumpriram. Quais são elas?

Las predicciones de Nostradamus están en su libro "El Profeta"

Em 2024, Nostradamus em seu livro As Profecias previa várias mudanças que afetariam principalmente os temas políticos e ambientais.

A realeza britânica na mira: No contexto político, Nostradamus afirmava que a realeza britânica estaria envolvida em polêmica e apontava como ponto de partida uma possível abdicação do rei Charles III. No entanto, embora isso ainda não tenha acontecido, no mês passado foi revelado que o monarca inglês tinha um tumor maligno.

Previsões precisas de Nostradamus que causaram alvoroço

Uma nova guerra: de acordo com as previsões feitas no início do ano pelo boticário francês, 2024 poderia trazer consigo um novo conflito bélico. Alguns especialistas têm falado sobre algo semelhante a uma terceira guerra mundial: "Inimigo vermelho de terror se tornará pálido, colocando o grande Oceano em terror", dizem os escritos.

Inundações intensas: algumas áreas da Espanha e do Brasil tiveram chuvas intensas, como na Semana Santa. Inclusive, chegou a escrever sobre um possível tsunami: “paz, guerra, fome, inundação...”, escreveu em sua obra de poemas de 1555.