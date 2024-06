Mulher morre ao tentar tirar uma selfie ao lado de uma ferrovia no México

No último domingo, 2 de junho, centenas de pessoas saíram de suas casas para ver a marcha do antigo trem a vapor Empress 2816. O que começou no estado de Coahuila fez com que mais cidadãos começassem a investigar o percurso da locomotiva, no entanto, na tarde desta terça-feira, milhares de internautas começaram a divulgar a gravação que mostra como uma mulher morreu ao tentar tirar uma foto ao lado do trem.

ANÚNCIO

No vídeo, com apenas 38 segundos de duração, as pessoas podem ser vistas tirando seus dispositivos celulares para gravar a surpreendente máquina feita pelo homem em 1930. Uma das vizinhas do município de Nopala de Villagrán, em Hidalgo, estado do México, ignorou os avisos para manter um espaço seguro e se preparou para a selfie.

Apesar de o maquinista ter apitado, ela permanece firme e sofreu o forte impacto do ferro em sua nuca. O golpe fez com que a cidadã caísse no chão. Nas imagens, vemos um homem afastando o corpo da vítima para evitar mais danos. As testemunhas começaram a pedir ajuda de uma ambulância, mas a pessoa envolvida morreu no local do incidente.

Apesar de os acontecimentos terem ocorrido no México, a gravação se popularizou em várias partes do mundo, onde já acumula milhares de reproduções. Alguns usuários lamentaram o ocorrido e colocaram mensagens de conscientização para que algo semelhante não aconteça novamente: “Não somos a Dinamarca, agora somos a Índia”, “Wtf com aqueles que continuam gravando em vez de ver como está”, “Imprudência total e com uma criança ao lado, que lamentável acontecimento” ou “O senhor de vermelho continua gravando haha. Eu tive que ver duas vezes e a empresa em todo momento diz *afaste-se 3 metros, joga muito vapor e vem muito rápido* imprudência da mulher completamente”.