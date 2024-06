YouTuber é banido por direitos autorais pelo som de uma máquina de lavar durante uma live

(Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

Um YouTuber norueguês chamado ‘Albino’ está enfrentando uma proibição por direitos autorais devido ao som de uma máquina de lavar durante uma de suas transmissões ao vivo.

Albino recebeu uma reclamação de direitos autorais em um de seus vídeos de transmissão ao vivo de seis horas enquanto jogava Fallout: New Vegas. Surpreendentemente, a reclamação era baseada na suposta inclusão da música 'Done' de um 'artista' chamado Aduego.

No entanto, Albino descobriu que a música nunca foi reproduzida em seu vídeo. Em vez disso, o som ouvido naquele momento específico foi o som de uma máquina de lavar Samsung terminando o ciclo de lavagem.

Este incidente gerou confusão e frustração, uma vez que o conteúdo reclamado não estava relacionado a direitos autorais reais.

Ao investigar mais a fundo, Albino descobriu que a música "Aduego" era, na realidade, uma gravação do som da máquina de lavar Samsung que tinha sido carregada no YouTube há nove anos.

A gravação original pertence à música 'Die Forelle' do compositor Franz Schubert. Isso levanta questões sobre a validade da reivindicação de direitos autorais e a ética de reivindicar conteúdo que não se enquadra nos direitos autorais reais.

Albino expressou sua frustração com a situação em um post no Twitter/X, apontando:

"Um cara gravou sua máquina de lavar e a usou para reivindicar monetização no meu vídeo. Este é o exemplo mais atroz dos MUITOS pedidos de identificação de conteúdo francamente fraudulentos que recebi ao longo dos anos."

'Estão fazendo algo para evitar isso? Está completamente fora de controle.'

O YouTube respondeu à publicação de Albino lembrando-lhe que o reclamante tem 30 dias para responder após apresentar uma disputa. Embora o YouTube tenha afirmado compreender a importância das receitas para Albino, sua resposta não satisfez o YouTuber.

Albino zombou da sugestão de esperar que a pessoa que reivindicou os direitos autorais respondesse de forma justa, expressando seu descontentamento com o sistema atual.

Luta pelos direitos autorais

Este caso não é único, já que muitos criadores de conteúdo têm experimentado reclamações "fraudulentas" no passado. Isso levou figuras proeminentes do YouTube, como Ludwig e MrBeast, a tomar medidas para lidar com o problema.

A frustração com o sistema de ID de conteúdo do YouTube persiste, e os criadores continuam lutando para encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos autorais e o apoio à criatividade e originalidade dos YouTubers.