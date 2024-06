Streamer se grava enquanto dorme e seus fãs fazem uma descoberta estranha

VitalCS2, conhecido por seus vídeos de edição e conteúdo relacionado ao jogo ‘Counter-Strike’, recentemente iniciou sua aventura como streamer na plataforma Twitch.

No entanto, a influência dessa nova faceta em sua vida transcendeu até mesmo para seus sonhos, revelando uma descoberta incomum para seus seguidores.

Usando um aplicativo chamado Sleep Cycle, Vital percebeu que estava falando enquanto dormia e interagindo com seu "chat" imaginário como se estivesse transmitindo ao vivo.

Fascinado por essa experiência, ele decidiu compartilhar as gravações com seus seguidores, que se depararam com um fenômeno surpreendente.

Nas gravações, pode-se ouvir Vital falando com seu "chat" imaginário enquanto dorme, questionando o motivo de ter escolhido transmitir altas horas da noite.

Inclusive faz referência a futuras transmissões, indicando que estará ao vivo em “oito ou sete horas”. Além disso, menciona seu trabalho na série CS Rewind, o que provoca risos e admiração nele mesmo ao ouvir essas gravações de seu sonambulismo.

Mais de uma vez

Para surpresa de todos, essa experiência de "transmissão" em seus sonhos não se limitou a apenas uma noite. No dia seguinte, o streamer revelou que tinha continuado "transmitindo" enquanto dormia, e o aplicativo registrou mais conversas com seu "chat" imaginário.

Nos seus sonhos, se questiona por que está transmitindo de madrugada e descreve essas experiências de “transmissão” onírica como “realmente loucas”.

O fato de ter capturado duas noites consecutivas de conversas relacionadas à sua transmissão enquanto dorme deixa seus seguidores perplexos, que não conseguem evitar sugerir que ele deveria começar um "podcast que faz enquanto dorme".

Teorias sobre a linguagem

Uma das curiosidades dessas gravações é que o streamer fala em inglês durante seus sonhos, apesar de ser lituano.

O criador teoriza que isso se deve ao fato de que consome a maioria do seu conteúdo nesse idioma, o que poderia influenciar seus sonhos e sua fala enquanto dorme.