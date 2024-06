Imagem: The Sun/True Life Stories

Mulher se apaixona por homem 44 anos mais velho e com 13 bisnetos: "era meu colega de trabalho favorito"

Com 75 anos e 13 bisnetos, Doug Euerle, um veterano de guerra, achou que sua vida estava estabelecida, até encontrar Brittany Euerle, 44 anos mais nova.

Os dois se conheceram em 2014 quando Brittany tinha apenas 22 anos e estava grávida do ex-marido e trabalhando em uma lavanderia de um hospital. Já Doug tinha 66 e trabalhava na manutenção.

“Doug era quatro décadas mais velho que eu, mas era meu colega de trabalho favorito”, diz a mulher.

No início da amizade, os dois falavam sobre a infelicidade no casamento, que culminou no divórcio de ambos tempo depois.

“Descobri que Doug também estava se divorciando. Ele estava com a esposa há 12 anos e nunca se sentiu apreciado por ela. Meu coração estava com ele também.

Agora, o casal possui mais duas filhas, além do filho de Euerle. Enquanto isso o homem já tinha dois filhos, seis netos e 13 bisnetos.

Críticas sobre a idade

Mesmo com as críticas sobre a diferença de idade, o casal, que atualmente mora em Clear Lake, Minnesota (EUA), diz que isso apenas o fortalecem.

“Espero que os outros saibam que nunca devem julgar um livro pela capa e nunca permitir que algo como a idade atrapalhe o amor verdadeiro. Eu sei que meu marido não é o típico modelo de praia de 30 anos e que um dia ele se foi embora está sempre na minha mente. Mas nós simplesmente apreciamos cada segundo que temos juntos”, diz a mulher de 31 anos.

A idade do marido, na verdade, é positiva para Brittany. “Como Doug era bisavô, ele foi sábio e me deu muitas dicas e apoio aos pais. Durante minha licença maternidade, fizemos longas viagens até os lagos, enquanto Evitt cochilava no banco de trás. Passei a amar Doug ainda mais. Mais tarde naquele ano, quando voltei ao trabalho, nós dois finalmente confessamos nossos sentimentos.”

*Com informações de ‘The Sun’.