Ela arrancou o dente do namorado para passar no exame de odontologia

O que você seria capaz de fazer por amor? Para muitos casais, não há limites na hora de demonstrar seus sentimentos, mesmo que isso envolva alguns sacrifícios incomuns. Foi o que aconteceu com a história de dois jovens que se tornaram virais nas redes sociais por uma verdadeira prova de amor.

Na plataforma TikTok, são conhecidas muitas histórias incríveis, para muitos, bizarras. Foi o caso da experiência compartilhada por uma jovem estudante de Odontologia, que contou sua história de ter que fazer um exame importante na faculdade.

Uma das exigências do curso é realizar estágios com pacientes particulares, atividades em que podem praticar o que aprenderam em sala de aula. No entanto, ao ter que apresentar um exame importante, o paciente agendado não pôde comparecer, desencadeando o estresse da jovem que recorreu a uma estratégia desesperada.

Odontologia Foto Freepik

Foi assim que ela pediu ao seu namorado para se tornar seu paciente para o exame, e deixar arrancar um dente. Desta forma, ela poderia passar na disciplina. O jovem então concordou, uma anedota que a jovem compartilhou com risos em suas redes sociais, desencadeando as mais diversas reações.

"Fico espantado com as coisas que um homem pode fazer por amor", comentou @castellorojo. Outros se juntaram aos comentários: "O homem menos sacrificado por amor", "Meu namorado tirou os 4 sisos em um único dia por mim, precisava da nota de presença na cirurgia", "Amor? Ele foi anestesiado e nem percebeu. Outra sociopata para a lista de odontologia".

Ao estilo de ‘Náufrago’

Perante uma dor de dente insuportável, um homem na Grã-Bretanha teve que recorrer a uma decisão desesperada. O paciente procurava desesperadamente por um especialista que pudesse atender à sua emergência, mas tudo foi em vão, então ele decidiu fazer a extração por conta própria.

Assim como na icônica cena do filme ‘Náufrago’, onde Tom Hanks arrancou um dente dolorido com a ponta de um patim de gelo, este homem na Grã-Bretanha usou analgésicos, álcool e alicates.